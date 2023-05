Due minorenni accoltellati nella notte a Napoli, 14enne in prognosi riservata: indagano i carabinieri

Due minorenni sono stati accoltellati a Napoli durante la notte tra sabato 13 maggio e domenica 14. Gli episodi si sono verificati in due orari diversi e secondo i carabinieri i due eventi potrebbero non essere correlati. Il più grave è un 14enne che in questo momento si trova ricoverato in prognosi riservata. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire le dinamiche.

Minorenni accoltellati a Napoli, i due eventi

Il primo accoltellamento ha visto coinvolto un 14enne.

Il minore è stato accompagnato all’ospedale Pellegrini con una ferita all’addome per la quale è stato sottoposto ad un intervengo chirurgico. In questo momento si trova in prognosi riservata.

Fonte foto: iStock Due minorenni sono stati accoltellati nella notte a Napoli, uno di loro è in prognosi riservata

La seconda vittima è un 13enne colpito in via Toledo, nei pressi della Galleria Umberto I. La coltellata lo avrebbe raggiunto ad una gamba.

Il 13enne è stato trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini dal quale è stato dimesso poco dopo con una prognosi di 10 giorni.

Le indagini

Per il momento i carabinieri escludono una correlazione tra i due eventi.

Come sia stato ferito il 14enne non è ancora noto. Il 13enne, invece, sarebbe stato colpito da uno sconosciuto per motivi non ancora pervenuti.

In questo momento la Squadra Mobile è al lavoro per ricostruire la dinamica dei due episodi.

Ancora accoltellamenti a Napoli

Negli ultimi giorni la città di Napoli è stata teatro di diversi accoltellamenti.

Nella notte tra il 18 e il 19 maggio un 61enne è stato accoltellato a Secondigliano in circostanze ancora da chiarire.

A poche ore di distanza altri due giovani sono stati aggrediti nel Rione Berlingieri. I due ragazzi, di 21 e 36 anni, sono stati trasportati al pronto soccorso del San Giovanni Bosco.

Il 21enne, in condizioni stabili, è stato portato al Cardarelli. Le condizioni del 36enne, invece, sarebbero più critiche in quanto ha riportato numerose ferite al ventre e alle gambe.

In nessuno di questi casi è possibile, per il momento, ricostruire i fatti per comprendere le ragioni dell’aggressione.

Delle condizioni dei minorenni accoltellati nella notte tra il 20 e il 21 maggio, per il momento, non si hanno altre notizie.