Due incidenti mortali in provincia di Pistoia: hanno perso la vita un 74enne e un 28enne, le dinamiche

Due incidenti d’auto con esiti mortali si sono verificati nel giro di poche ore sulle strade del Pistoiese. A perdere la vita un anziano di 74 anni e un ragazzo di 28. La zona domenica sera è stata colpita da violenti nubifragi che hanno reso viscido l’asfalto e ridotto la visibilità, contribuendo a rendere più difficoltose le condizioni di guida.

Incidente a Campopiano

Nel primo incidente è deceduto un 74enne di Signa, Gianluigi Parenti. Mentre affrontava una curva su una discesa della statale 66 Modenese, all’altezza di Campopiano, l’uomo ha perso il controllo della sua Mercedes.

L’auto è andata dritta ed è finita contro il bordo della strada, poi ha terminato la sua corsa andando a schiantarsi contro alcune case. La moglie che viaggiava con lui è rimasta ferita in modo lieve. Al momento dei soccorsi era sotto shock.

I cerchi rossi indicano le zone degli incidenti: Campopiano è una frazione del comune di Pistoia che conta circa 60 abitanti; Agliana è un comune di circa 18.000 abitanti che si trova fra Pistoia e Prato.

Gianluigi Parenti era un macchinista in pensione. Durante tutta la vita aveva coltivato la passione per il ciclismo, prima praticandolo attivamente e poi in veste di direttore sportivo.

Incidente ad Agliana

Il 28enne Ivan Niccolai, di Quarrata, è la vittima dell’incidente ad Agliana. Mentre aveva imboccato una rotonda tra Pistoia e Prato, la sua auto di piccola cilindrata ha sbandato.

Il mezzo è finito in un campo sottostante la carreggiata, andando a sbattere di muso. Il giovane è morto sul colpo. Per estrarlo dalle lamiere si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

I carabinieri indagano per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi, ma al momento pare trattarsi di un incidente autonomo.

Incidenti stradali in Italia

Gli ultimi dati Istat relativi agli incidenti stradali in Italia riguardano l’anno 2022. Il report parla di 165.889 incidenti, con 223.475 feriti e 3.159 morti.

Il numero delle vittime è così distribuito: 1.375 tra gli occupanti di automobili (guidatori e passeggeri), 851 tra i motociclisti, 485 tra i pedoni, 205 vittime fra i ciclisti, 166 tra gli occupanti di autocarri, 16 morti fra chi guidava monopattini elettrici.