Due incendi nel trapanese nei pressi dell’aeroporto di Birgi e ad Alcamo: Vigili del Fuoco a lavoro sui roghi

Sono almeno due gli incendi divampati nella zona del Trapanese. Uno di questi sta interessando la zona dell’Aeroporto di Birgi, bruciando nel vallone che costeggia la struttura. L’altro a invece coinvolto la zona di contrada Costa e Alcamo. Le fiamme hanno raggiunto grandi altezze e gli abitanti della zona hanno lasciato le case per precauzione. Evacuate altre zone colpite in tutta la costa siciliana interessata dalle fiamme.

Incendi nel Trapanese

Sono ancora in corso le operazioni dei Vigili del Fuoco sugli incendi scaturiti nel Trapanese. Secondo quanto comunicato sono almeno 19 i roghi attivi, con due in particolare che segnano la preoccupazione di vigili e abitanti.

Uno di questi è l’incendio sulla strada statale 199 di Gibellina, al momento chiusa in entrambe le direzioni per permettere ai vigili di lavorare. Un altro incendio sta invece interessando un’area vicina all’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi.

Fonte foto: Tuttocittà.it Incendio sulla strada statale 199 di Gibellina

Gli interventi dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco sono a lavoro su diversi incendi sviluppatesi nella giornata di domenica. Dal territorio comunale di Valderice alla zona del Trapanese sopra descritta. Tutte le squadre disponibili sono a lavoro, ma i soccorsi non sono semplici a fronte di un vento che alimenta le stesse fiamme.

Per sopperire alla mancanza di squadre, oltre ai Vigili del Fuoco, stanno intervenendo anche squadre della Protezione Civile, associazioni di volontariato, servizi antincendio, il Corpo Forestale e altri mezzi aerei.

Viabilità

Al momento non tutti i tratti stradali sono stati riaperti. In molti dei casi segnalati infatti le fiamme bloccano le strade o hanno prodotto un denso fumo che ha ridotto di molto la visibilità per il movimento.

La strada statale 119 di Gibellina è, per esempio, temporaneamente chiusa ad Alcamo e in entrambe le direzioni. In molti casi le fiamme si trovano vicino alle abitazioni e i residenti hanno evacuato le proprie case.