Due incendi ad Albano Laziale a pochi chilometri di distanza: fumo in stazione, evacuati diversi residenti

Due vasti incendi sono stati segnalati ad Albano Laziale, dove i vigili del fuoco sono attualmente impegnati nelle operazioni di contenimenti e spegnimento dei roghi. Non ci sarebbero al momento feriti, ma i residenti nelle zone limitrofe i due incendi sono stati allontanati per precauzione.

I due incendi ad Albano Laziale

“Due incendi si stanno sviluppando nel nostro territorio. Uno a via Italia e uno a via Donizetti”. Con questo messaggio il profilo ufficiale del comune di Albano Laziale, paese facente parte della città metropolitana di Roma Capitale, ha avvertito i propri cittadini dei due roghi sviluppatisi sul territorio.

Uno dei due incendi è localizzato in una zona non distante dalla stazione centrale di Albano Laziale, che è uno dei comuni più importanti e frequentati tra quelli dei Castelli Romani.



Il post, pubblicato su Facebook, con il quale il comune di Albano Laziale ha avvisato i propri cittadini dei due incendi divampati sul territorio

Diverse case sono state evacuate, con numerosi residenti che alle prime avvisaglie di fumo, allertati anche dai forti odori di bruciato, sono scesi in strada. Qualcuno avrebbe anche avvertito dei malori o i primi sintomi di un’intossicazione, ma in poco tempo sono arrivati i soccorsi.

L’arrivo dei soccorsi

A stretto giro, dopo le prime segnalazioni, nei luoghi interessati dagli incendi sono giunte diverse autobotti della Protezione civili di Ariccia, Albano e Genzano, coadiuvate dai Vigili del Fuoco dei Castelli romani.

Uno dei due roghi stava per lambire una palazzina, motivo per il quale sul posto sono giunti gli agenti di Polizia locale, Polizia di Stato e i Carabinieri di Albano e Castel Gandolfo, che hanno chiuso l’area per permettere le operazioni di soccorso.

I residenti che avevano avvertito dei malori sono stati visitati dal personale sanitario accorso, mentre i vigili del fuoco erano intenti a tenere sotto controllo e domare le fiamme, grazie anche al supporto di un elicottero, in volo sulle aree interessate per partecipare alle operazioni di spegnimento.

Le comunicazioni del comune

Dopo la prima comunicazione, nella quale il comune rassicurava che “squadre di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Polizia Locale si stanno recando sul posto per intervenire”, un secondo post di aggiornamento è stato pubblicato a distanza di un’ora circa.

“Le squadre di Vigili del Fuoco, Protezione civile e Polizia locale sono sul posto – avverte la comunicazione – Gli abitanti nei pressi dell’incendio di via Donizetti sono stati allontanati per precauzione. L’incendio in via Italia si è sviluppato prevalentemente sul territorio di Ariccia ma la nostra Polizia Locale e i volontari della Protezione civile stanno intervenendo. Entrambe le situazioni sono sotto controllo”.

Questo secondo incendio sarebbe nato da alcune sterpaglie non distanti da manufatti ed abitazioni rurali tra Via Prelatura e la zona di Vallericcia, che in buona parte confluiscono nel territorio del comune di Ariccia. Saranno comunque le successive indagini a chiarire cause e dinamiche dei due roghi.