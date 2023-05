Due giovani investono un capriolo e lo macellano in strada nel modenese: denunciati alla Procura

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Hanno inavvertitamente investito con l’auto un capriolo, e hanno deciso di fermarsi e macellarlo lì sul posto. È la strana vicenda accaduta nel modenese, dove due giovani sono stati denunciati dopo essere stati fermati dai carabinieri.

Un capriolo investito per strada

L’assurda vicenda ha avuto luogo nella mattinata di sabato 6 maggio nel territorio del comune di Pavullo nel Frignano, paese della provincia di Modena, in Emilia-Romagna.

Due giovani, rispettivamente di 24 e 25 anni, stavano transitando a bordo di un’automobile lungo la Strada Provinciale 4 Fondovalle Panaro, in Località Ponte Docciola, quando, secondo le prime ricostruzioni delle Forze dell’Ordine, avrebbero investito un capriolo.

Fonte foto: Tuttocittà.it Pavullo nel Frignano, il comune in provincia di Modena nel quale sono stati fermati i due giovani intenti a macellare un capriolo a bordo strada

Le due persone, una volta realizzato di aver ucciso l’animale, dal peso di circa una quarantina di chili, invece di avvisare le autorità competenti hanno ben pensato di tirar fuori dalla macchina tutto il necessario per macellare l’animale sul posto.

L’arrivo dei carabinieri

Una scena incredibile quella che deve essersi palesata poco dopo ai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pavullo nel Frignano giunti sul posto.

Gli agenti hanno difatti trovato i due giovani, armati di grossi coltelli da carne, intenti a fare a pezzi l’imponente ungulato direttamente a bordo strada.

Proprio gli accertamenti esperiti nell’immediatezza hanno consentito di confermare che l’animale era stato poco prima investito dall’auto sulla quale viaggiavano le due persone, le cui operazioni sono state immediatamente interrotte.

La denuncia alla Procura

Come facilmente immaginabile, le due persone fermate sul posto sono poi state denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena, poiché ritenute responsabili, in concorso, dei reati di furto aggravato e porto di strumenti atti ad offendere.

La carcassa dell’animale è stata affidata ad una associazione deputata al corretto smaltimento, come prevede la legge.

In casi del genere difatti, in seguito a un sinistro nel quale è morto un animale, secondo la normativa regionale dell’Emilia Romagna è “la Polizia provinciale incaricata di rimuovere tutte le carcasse di animali selvatici trovate lungo le strade, anche avvalendosi di soggetti convenzionati. Tali carcasse possono essere direttamente conferite alle sezioni dell’IZS – l’ Istituto zooprofilattico sperimentale – o campionate dal Servizio veterinario”.