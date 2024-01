Due donne trovate morte a Naro vicino ad Agrigento, una carbonizzata: corpi in case diverse distanti 200 metri

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Orrore a Naro, in provincia di Agrigento. Nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 gennaio due donne sono state trovate morte in case diverse, distanti circa 200 metri l’una dall’altra. Il cadavere di una delle vittime sarebbe carbonizzato. L’ipotesi principale, secondo gli inquirenti, è il duplice omicidio.

Le due donne trovate morte a Naro abitavano in due case diverse, ma distanti appena 200 metri l’una dall’altra.

Oltre alla vicinanza, l’altro legame tra le vittime è la nazionalità: entrambe, secondo quanto riferito da LaPresse, sarebbero rumene.

Fonte foto: Tuttocittà.it Naro, in provincia di Agrigento, dove sono stati trovati i cadaveri di due donne, in due case diverse

La pista del duplice omicidio

Per i carabinieri di Naro e del reparto operativo di Agrigento, la pista principale porterebbe al duplice omicidio.

A scoprire i due cadaveri sono stati i vigili del fuoco, intervenuti per un incendio in vicolo Avenia.

Lì sarebbe stato trovato il corpo carbonizzato della prima vittima.

Poco dopo sarebbe stata ritrovata la seconda donna, in via Da Vinci, in un lago di sangue, stando a quanto reso noto da Ansa.

Il collegamento tra le due morti

I militari stanno accertando i collegamenti fra le due morti.

La sindaca di Naro, Maria Grazia Brandara, ha dichiarato all’Adnkronos che “l’intera comunità è sconvolta”, ma soprattutto che “pare che le due fossero amiche” e che “il marito di una delle due” fosse “morto da tempo”.

Sul posto anche il sostituto procuratore Elettra Consoli e l’aggiunto Salvatore Vella.

Interrogati dei sospetti

Nel frattempo, Adnkronos svela che nella caserma di Naro sarebbero in corso degli interrogatori di persone ritenute sospette.

Secondo LaPresse si tratterebbe di alcuni connazionali delle due vittime che avrebbero avuto contatti con loro nella serata di giovedì 4 gennaio.

Al momento, come confermano ambienti giudiziari all’Adnkronos, non ci sarebbero dei fermi.