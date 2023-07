Due donne morte in un incidente sulla statale a Palau, urto fatale: auto distrutte, una è finita sul guardrail

Due donne hanno perso la vita in un incidente mortale vicino in Gallura, sulla strada statale 125, vicino a Palau (Sardegna). Una Lancia e una Toyota si sono scontrate in un violento frontale.

Scontro mortale in Sardegna

Lo schianto sulla Statale 125 si è verificato intorno alle 22,30 di giovedì 20 luglio sera all’altezza dell’incrocio per Stazzo Pulcheddu.

In un veicolo, riferisce l’agenzia Adnkronos, viaggiavano tre donne e nell’altro c’era un uomo. Due donne sono morte sul colpo mentre gli altri due feriti sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni. Le auto sono andate completamente distrutte a causa del violentissimo impatto.

Un impatto talmente violento che una delle automobili è finita sopra il guardrail. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri. Da accertare le cause di questo gravissimo incidente che ha provocato la morte delle due donne.

Disagi al traffico

Inevitabili le ripercussioni sul traffico veicolare. Il tratto dell’Orientale sarda tra Arzachena e Palau, con una corsia per senso di marcia, è rimasto bloccato per alcune ore.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare gli occupanti dalle lamiere, il personale del 118 anche con l’elisoccorso e i carabinieri.

Fonte foto: Tuttocittà.it Incidente mortale nei pressi di Palau, nel nord della Sardegna

Chi sono le vittime

L’Ansa riporta che a perdere la vita, nello schianto mortale vicino a Palau, nei pressi del bivio per lo Stazzu Pulcheddu, sono due turiste originarie del Lazio, della zona del Frusinate.

Le donne viaggiavano, insieme a un’altra persona, su una Lancia Y di colore bianco. Avrebbe invece riportato solo ferite lievi l’uomo che si trovava alla guida di una Toyota coinvolta nell’incidente.

Ennesimo incidente mortale sulle strade italiane

Trattasi dell’ennesimo incidente mortale verificatosi nella giornata di giovedì 20 luglio. Un tamponamento a catena ha avuto luogo lungo l’autostrada A14 nel tratto che collega Ancona Nord e Montemarciano.

Purtroppo nell’incidente è morto un uomo di 70 anni. Il sinistro ha coinvolto altre vetture e altri feriti che sono stati trasportati presso gli ospedali della zona.

Tragico incidente anche a San Bonifacio. Nello scontro tra una moto e un furgone ha perso la vita un giovane di 23 anni. I soccorsi non hanno potuto fare nulla per il più giovane, mentre l’altro centauro e il pilota del furgone (38 anni) sono stati trasportati gravi in ospedale con codice rosso.