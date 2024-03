Due donne morte in un incendio a Vicopisano vicino Pisa: anziana divorata dalle fiamme con la badante ucraina

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Divorate dalle fiamme. Due donne sono morte nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 marzo in un incendio scoppiato in una casa a Vicopisano, in provincia di Pisa. Il rogo sarebbe stato causato da un cortocircuito della stufa elettrica: le vittime sono un’anziana di 91 anni e la sua badante ucraina, di 64.

Due donne morte nell’incendio a Vicopisano

Secondo quanto ricostruito dall’Ansa, le fiamme all’interno della casa di San Giovanni alla Vena, frazione di Vicopisano, sarebbero partite dalla camera da letto dove dormiva un’anziana di 91 anni.

Con lei sarebbe morta anche la badante che l’accudiva.

San Giovanni alla Vena, frazione di Vicopisano (in provincia di Pisa), dove è scoppiato l'incendio in cui sono morte due donne

Due persone, stando a Pisa Today, sarebbero invece riuscite a uscire spontaneamente da un altro appartamento situato al piano terra.

Chi erano le due vittime

L’allarme è scattato alle 4:40: i vigili del fuoco accorsi sul posto hanno trovato i corpi delle vittime in camera da letto.

La badante, di origini ucraine, aveva 64 anni: avrebbe provato a salvare l’anziana che accudiva, ma sarebbe svenuta a causa del fumo che in poco tempo ha invaso tutto l’appartamento.

Indagini in corso

L’ipotesi è che le fiamme siano state causate da un cortocircuito della stufa elettrica, vicino al letto in cui dormiva la vittima più anziana, dovuto al cavo di alimentazione.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica, ma non sembrano esserci dubbi sul fatto che si sia trattato di un tragico incidente.