Due ciclisti investiti e uccisi a Senigallia, incidente sulla strada Adriatica: la dinamica dello scontro

Due ciclisti sono rimasti uccisi dopo essere stati travolti in una carambola tra auto lungo la Strada statale 16 Adriatica nella tarda mattinata di martedì 13 agosto. In seguito all’incidente avvenuto a Senigallia, nell’anconetano, sono stati trasportati nell’ospedale locale il conducente e il passeggero della vettura che avrebbe investito le due vittime, oltre a un bambino a bordo di un altro veicolo, sottoposto a controlli.

L’incidente a Senigallia

Sarebbero tre i mezzi interessati nello scontro che si è verificato tra Senigallia e la frazione di Marzocca, all’altezza della rotonda del Ciarnin.

Due ciclisti che transitavano in quel momento lungo la Statale, un uomo e una donna, sono stati investiti da un’Opel guidata da un neopatentato e sono morti sul colpo. Il conducente si è fermato per prestare i primi soccorsi, ma per loro non ci sarebbe stato nulla da fare.

Fonte foto: ANSA

Il tratto di strada della Statale 16 Adriatica tra Senigallia e la frazione di Marzocca, nell’anconetano, dove si è verificato l’incidente in cui sono morti i due ciclisti

Non sono invece ancora chiare le condizioni dell’automobilista, del passeggero a bordo con lui e del bambino che viaggiava in un’altra auto coinvolta, tutti e tre trasportati in ospedale a Senigallia.

I ciclisti rimasti uccisi

Secondo quanto riportato da Ansa, l’impatto sarebbe stato talmente violento da rendere difficile il riconoscimento delle vittime. L’identificazione è stata complicata anche dal fatto che nell’abbigliamento tecnico non portassero con loro documenti.

Recuperato il cellulare di uno dei due, le forze dell’ordine sono riuscite a risalire alla loro identità tramite un amico che proprio in quei momenti stava cercando di contattarli: stando alle prime informazioni si tratterebbe di una coppia della provincia di Ancona, tra i 30 e i 40 anni.

Le prime ricostruzioni

Sul posto la polizia stradale, la polizia locale e il 118. Le forze dell’ordine sono al lavoro sui rilievi del caso per accertare eventuali responsabilità, ancora in corso le verifiche sulla dinamica dell’incidente.

Stando alle prime ricostruzioni, l’Opel Corsa avrebbe invaso la corsia opposta, sulla quale viaggiavano i ciclisti. La carambola con le altre auto si sarebbe verificata dopo che la coppia è stata travolta.

I due ciclisti morti a Senigallia sono soltanto gli ultimi tra le 6 vittime su due ruote registrate nell’ultima settimana sulle strade italiane. Secondo i dati di Asaps-Sapidata 2024, aggiornati all’11 agosto, sono stati 120 i decessi in sella alla bicicletta dall’inizio dell’anno.