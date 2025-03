Due casi di violenza su ex compagne nel giro di poche ore in provincia di Avellino: cosa è successo

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati allontanati dalle loro abitazioni e sottoposti a misure cautelari per maltrattamenti nei confronti delle ex compagne ad Avellino. Le azioni, coordinate dalla Procura della Repubblica, sono state eseguite dalla Squadra Mobile nel corso di questa settimana.

Dettagli delle misure cautelari

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, un uomo di 38 anni di Monteforte Irpino in provincia di Avellino è stato colpito da un divieto di avvicinamento alle persone offese. Nonostante la separazione, l’uomo ha continuato a maltrattare la ex moglie con atteggiamenti minacciosi e molesti, arrivando a causarle lesioni personali guaribili in 15 giorni.

Un altro caso di violenza

Un cittadino ucraino di 30 anni residente a Serino è stato allontanato dalla casa familiare dopo aver compiuto due azioni violente contro l’ex compagna in un arco di tempo di 12 ore. L’uomo ha aggredito la donna in pieno giorno, mostrando un’escalation di violenza.

Obiettivi delle misure

Le misure adottate mirano a rafforzare la tutela delle fasce deboli e a proteggere le persone in condizioni di vulnerabilità. L’applicazione del dispositivo anti-stalking e il divieto di comunicazione sono stati imposti per garantire la sicurezza delle vittime.

Fonte foto: IPA