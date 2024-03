Due cadaveri trovati in un garage a Secondigliano a Napoli: l'ipotesi sulla morte dei due fidanzati

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

I cadaveri di una coppia di fidanzati sono stati ritrovati all’interno di un garage in zona Secondigliano a Napoli nella mattinata di sabato 16 marzo.

La scoperta dei due cadaveri in un garage a Secondigliano

A ritrovare i corpi senza vita dei ragazzi sarebbe stato il padre del giovane, poco dopo le 9,30 del mattino di sabato 16 marzo.

Il ritrovamento è avvenuto all’interno di un box auto in via Fosso del Lupo. Sul posto sono arrivate due ambulanze e i carabinieri, mentre decine di persone hanno affollato la strada e si sono affacciate dei balconi dei palazzi lì vicino. Le strade attorno a via Fosso del Lupo sono state chiuse, anche per la folla di persone che si era radunata sul luogo del ritrovamento dei cadaveri.

Fonte foto: Tuttocittà.it

I cadaveri dei due giovani sono stati ritrovati nella mattinata di sabato 16 marzo in via Fossa del Lupo, in zona Secondigliano, a Napoli.

L’ipotesi sulla morte dei due giovani a Secondigliano

Stando a quanto riferito dal ‘Corriere della Sera’, si tratterebbe di una giovane coppia di fidanzati, che, nel tentativo di cercare un luogo isolato per un momento di intimità, sarebbero rimasti uccisi, in base a una prima ricostruzione dei fatti, dai gas di scarico dell’automobile o di una vecchia stufa. Il ragazzo è V.N., di 24 anni.

Per gli investigatori, si tratterebbe quasi sicuramente di un incidente, anche se non si esclude la pista del suicidio dei due giovani.

Cadaveri a Secondigliano: inizialmente si era pensato a un omicidio

Prima che emergesse la ricostruzione sulla morte dei due giovani riportata dal ‘Corriere della Sera’, si era pensato inizialmente a un omicidio.

Una delle donne che sono accorse sul luogo del ritrovamento dei corpi dopo la diffusione della notizia, piangendo, ha gridato: “Pensavo fosse mio nipote, proprio ieri sera nella stessa strada l’hanno rapinato con le pistole”.