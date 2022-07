Due attivisti per il clima rovinano un quadro del 1800: incollati al dipinto della National Gallery, il video

Due giovani membri di Just Stop Oil, gruppo di attivisti contro il petrolio, sono entrati nella National Gallery di Londra e hanno inscenato una dimostrazione davanti al quadro “The Hay Wain”, considerato il più importante dipinto del pittore John Constable, per accendere i riflettori sulla crisi climatica. I due ragazzi hanno però danneggiato l’opera, come reso noto dal museo: prima ci hanno incollato sopra una sua riproduzione ‘rivisitata’ (con il petrolio a distruggere la campagna, fiume prosciugato, alberi bruciati, aerei in cielo e inquinamento), poi hanno incollato le loro stesse mani alla cornice. Hanno chiesto al governo inglese di mettere fine alle nuove licenze di petrolio e gas, lanciando anche un appello alle istituzioni artistiche, affinché si uniscano a loro nella resistenza civile. I due attivisti sono due studenti di Brighton: Hanna Hunt, 23 anni, è iscritta Psicologia; Eben Lazarus, 22 anni, è uno studente di musica. La scorsa settimana i sostenitori di Just Stop Oil hanno causato disordini a Glasgow, Manchester e Londra incollando le cornici di famosi dipinti tra cui alcuni quadri di Vincent Van Gogh, William Turner e Horatio McCulloch.

Fonte foto: IPA