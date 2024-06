Due alpinisti trovati morti sul monte Zerbion in Val d'Aosta: allarme scattato dopo il mancato rientro

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tragedia in montagna. Due alpinisti sono stati trovati morti sul monte Zerbion, in Val d’Aosta, dopo che era stato segnalato il loro mancato ritorno a fine giornata: era una coppia di maestri di sci della zona.

La tragedia in Val d’Aosta

Durante la serata del 1 giugno una missione del soccorso alpino della Val d’Aosta ha trovato, su una delle creste del monte Zerbion, quella che divide la parte est da quella nord, due alpinisti morti.

La segnalazione di intervento non era partita dalle due vittime, ma era stat una segnalazione di non rientro avvenuta a fine giornata, quando la coppia non era stata vista rientrare dall’escursione cominciata poche ore prima.

Fonte foto: Tuttocittà La zona in cui sono stati ritrovati i due alpinisti

Non è ancora chiaro quale sia stata al causa della morte dei due. Il recupero è avvenuto in serata grazie all’impiego di tre mezzi di soccorso, gli elicotteri Sa1, Sa3 e quello della guardia di finanza locale.

L’intervento del soccorso alpino sul monte Zerbion

Nella serata del primo giugno è giunta al soccorso alpino della Valle d’Aosta una segnalazione di mancato ritorno per due giovani alpinisti di 27 anni, che erano partiti per un’escursione sul monte Zerbion in giornata.

Immediatamente gli uomini del soccorso alpino hanno mobilitato i propri mezzi, contattando anche la guardia di finanza, che aveva a disposizione un elicottero dotato di un’apparecchiatura per rilevare il segnale di telefonia mobile cellulare.

Dopo alcune ore, proprio questo apparecchio è riuscito a individuare i due poco sotto la cresta del monte, a oltre 2700 metri di altitudine, sulla parte nord della montagna. In questo momento è intervenuto l’elicottero numero 1 del soccorso alpino, dal quale è sceso il medico.

Chi erano i due alpinisti trovati morti

Quando i due sono stati raggiunti dai sanitari, il personale del soccorso alpino non ha potuto fare altro che costatare la morte di entrambi. Gli elicotteri hanno quindi recuperato i due cadaveri e li hanno riportati a valle.

Si trattava di una coppia di maestri di sci della zona, stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa. Si chiamavano Jean Daniel Pession e Elisa Arlian, e avevano entrambi 27 anni.