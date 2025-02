Due alpinisti dispersi sulla Grignetta nel Lecchese, ricerche in corso: squadre di droni e rilevamento termico

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Due alpinisti risultano dispersi sulla Grignetta, nel Lecchese, dopo un’escursione. L’allarme è scattato quando i due non sono rientrati. Squadre del Soccorso Alpino sono in azione, supportate da droni con termocamere, ma la ricerca è ostacolata dal vento forte e dalle condizioni meteo avverse. Le operazioni sono state sospese.

Dispersi sulla Grignetta

L’ultima traccia certa dei due alpinisti risale al momento in cui hanno parcheggiato ai Piani dei Resinelli, punto di partenza dell’escursione sulla Grignetta. Da quel momento nessun contatto. Non vedendoli tornare, nel pomeriggio di sabato 8 febbraio, è stato lanciato l’allarme e sono subito scattate le ricerche.

L’area è nota per i suoi sentieri impegnativi e i canali esposti, soprattutto nelle condizioni invernali. Il forte vento e la neve caduta nelle ultime ore hanno reso ancora più complesso l’intervento di ricerca.

I soccorritori stanno vagliando tutte le possibili vie percorse dai due dispersi, cercando di individuare segni del loro passaggio anche con l’utilizzo di droni.

Ricerche in corso

Le operazioni di soccorso sono state attivate nel pomeriggio di sabato con l’intervento della Stazione di Lecco del Soccorso Alpino, che ha inviato quattro squadre da terra. Due squadre hanno raggiunto la vetta, mentre le altre due hanno battuto i canali circostanti.

Con il miglioramento delle condizioni meteo, sono stati levati in volo droni con rilevamento termico per una ricognizione aerea. Questi però non sono stati in grado di individuare alcuna traccia dei due alpinisti.

A causa del vento forte e della neve, le ricerche sono state sospese in serata e riprenderanno con la luce del giorno. Le squadre sperano che le prime ore del mattino possano offrire migliori condizioni di visibilità per localizzare eventuali segni di presenza.

Gli incidenti in montagna

L’escursionismo invernale è un’attività pericolosa e lo dimostra non solo il recentissimo caso sulla Grignetta. Lo scorso mese, infatti, il distacco della valanga a Trasquera, in Piemonte, ha causato tre morti e due feriti.

Le squadre di soccorso alpino e della Guardia di Finanza sono intervenute in forza, ma il peso della neve ha reso impossibile salvare tutte le persone. Due alpinisti sono stati estratti vivi, mentre per gli altri tre purtroppo non c’è stato nulla da fare.