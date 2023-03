Due aerei si scontrano in volo e precipitano a Guidonia: uno finisce tra le case, morti entrambi i piloti

Due aerei ultraleggeri si sono scontrati all’altezza di Guidonia Montecelio, centro alle porte di Roma, nella tarda mattinata di martedì 7 marzo 2023.

Incidente aereo a Guidonia Montecelio: cosa è successo

L’impatto tra i due velivoli è avvenuto mentre gli ultraleggeri sorvolavano l’area attraversata da via della Longarina. Sono precipitati su un prato non lontano da via della Longarina e i piloti che erano a bordo sono deceduti nello schianto. Sul posto sono intervenuti la polizia, i carabinieri e il personale del 118.

In base a quanto appreso e riportato dall’agenzia ‘ANSA’, uno dei due velivoli è precipitato su una auto parcheggiata a poca distanza da alcune abitazioni mentre l’altro mezzo è caduto su un campo. Non risultano altri feriti.

Le prime informazioni sull’incidente tra due aerei a Guidonia

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line ‘Tiburno.Tv’, i due velivoli protagonisti dell’incidente aereo sono due Piaggio Siae 208 del 60esimo Stormo, il reparto dell’Aeronautica Militare dell’aeroporto di Guidonia “Alfredo Barbieri”. A bordo di ciascuno di essi c’era un aviere.

Un aereo è precipitato nei campi adiacenti a viale Roma nei pressi del Centro commerciale “La Triade”. Il secondo velivolo si è schiantato vicino alle case in piazzale degli Anemoni, nel centro abitato di Colle Fiorito.

La prima ricostruzione dell’incidente aereo

In base alla prima ricostruzione sulla dinamica dell’incidente riportata da ‘La Repubblica’, i due velivoli si sono sono toccati probabilmente nel corso di una esercitazione: uno dei due ha perso un’ala e sono precipitati entrambi.

La nota dell’Aeronautica Militare

Nella tarda mattinata di martedì 7 marzo, ha informato l’Aeronautica Militare in base a quanto riportato da ‘ANSA’, due velivoli U-208 del 60/o Stormo di Guidonia, in volo nell’ambito di una missione addestrativa pre-pianificata, “sarebbero entrati in collisione, per cause al momento non note, precipitando al suolo in un’area nei pressi dell’aeroporto militare di Guidonia. I due piloti purtroppo sono deceduti nell’impatto. Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre di soccorso. Non ci sarebbero altre persone coinvolte”.

Il commento del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato a proposito di quanto accaduto a Guidonia: “La notizia della morte dei due piloti dell’Aeronautica militare nell’incidente aereo avvenuto a Guidonia, nei pressi di Roma, ci riempie di tristezza. A nome del Governo esprimo le mie più profonde condoglianze e la mia vicinanza alle famiglie, ai colleghi del 60esimo Stormo e all’intero corpo dell’Aeronautica militare. A loro vanno le nostre preghiere”.