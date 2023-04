Dubbi della madre sulla morte di Julia Ituma, la donna vola a Istanbul: "Non credo al suicidio". Cosa sappiamo

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Sono attesi entro la giornata di venerdì 14 aprile gli esiti dell’autopsia su Julia Ituma, la giovane pallavolista italiana trovata morta nella mattinata di giovedì 13 nello spazio antistante un hotel di Istanbul. La polizia turca ha bollato il fatto come suicidio. La madre di Julia Ituma è ancora incredula.

La madre di Julia Ituma a Istanbul

“E la sua compagna non ha sentito niente? Io non sono riuscita ancora a piangere perché non ci credo ancora“, ha detto ai giornalisti Elizabeth, mamma della 18enne deceduta.

La signora ha raggiunto Istanbul nella tarda serata di venerdì insieme alla sorella. Le donne si sono subito recate nell’albergo in cui Julia soggiornava insieme alla sua squadra, la Igor Novara.

Fonte foto: ANSA Nel fotogramma tratto da una telecamera di videosorveglianza si vede Julia Ituma nel corridoio dell’albergo di Istanbul poco prima della caduta dal sesto piano.

Le familiari saranno poi accompagnate all’Istituto di medicina legale dove si trova la salma della giovane.

Le autorità stanno effettuando rilievi sul corpo nella speranza di determinare la causa della morte. Dopo l’esito dei rilievi si procederà al rimpatrio della salma.

Le ultime ore di Julia sono ancora avvolte nel mistero: la ragazza ha giocato la partita di semifinale di Cev Champions League, la massima competizione europea per club di pallavolo, contro l’Eczacibasi Istanbul. Partita vinta dal club turco. Poi il ritorno in albergo, una chiamata al cellulare e la caduta dal sesto piano.

Subito dopo la notizia della morte della 18enne milanese, nata da genitori nigeriani, i media hanno diffuso il video girato da una telecamera di videosorveglianza posta nel corridoio dell’albergo in cui soggiornavano le pallavoliste italiane.

Nel video si vede Julia Ituma camminare in corridoio a tarda notte. Poi la ragazza si rannicchia di fianco a una porta, seduta spalle al muro con la testa appoggiata alle ginocchia.

Julia Ituma e l’ultima telefonata

Nel video la ragazza impugna un cellulare. Le indagini si concentrano, fra le altre cose, anche sulle ultime telefonate di Julia Ituma.

‘La Repubblica’ parla di un contatto fra Julia e un amico. Secondo il quotidiano i due avrebbero litigato.

Poi il ragazzo avrebbe contattato una terza persona, una compagna di Julia, per sapere se l’amica fosse tranquilla. E infine il drammatico volo dal sesto piano. La polizia ha sequestrato il cellulare di Julia.

Un minuto di silenzio in ricordo di Julia

Fino a domenica 16 aprile tutte le gare di pallavolo saranno aperte da un minuto di raccoglimento in memoria di Julia Ituma, come disposto dalla Federazione Italiana Pallavolo.