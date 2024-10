Drupi confessa il terrore dopo i problemi al polmone: "Prima ti davano un anno di vita", come sta adesso

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Ospite su Rai Radio2 durante la puntata del 15 ottobre, Drupi (al secolo Giampiero Anelli) parla per la prima volta della sua malattia ai microfoni di Serena Bortone e Francesco Cundari. Durante l’odierna puntata di 5 in Condotta, il cantautore ha quindi avuto modo di parlare delle sue condizioni di salute e della malattia che lo ha recentemente colpito.

Drupi sul problema al polmone: “Ho avuto tanta paura”

Inizialmente restio, il cantautore 77enne ha deciso di aprirsi ai microfoni di Rai Radio2, parlando dei problemi al polmone che gli sono stati recentemente diagnosticati.

“Non ne voglio parlare perché la vita va avanti” aveva affermato, parlando semplicemente di “un brutto problema”, che però sarebbe oramai riuscito a risolvere.

Fonte foto: Getty

Drupi ospite durante la prima puntata della trasmissione I migliori anni nel 2023

Tuttavia, nel corso della trasmissione 5 in Condotta, Drupi ha rassicurato ulteriormente gli ascoltatori.

“Ho avuto tanta paura”, ha raccontato l’artista, riflettendo sul fatto che, fino a pochi anni fa, di fronte ad una diagnosi come la sua, l’aspettativa di vita era molto breve.

Come sta adesso

“Ti davano un anno, un anno e mezzo forse, di vita”, ha ricordato l’artista.

Per fortuna, i progressi in campo medico hanno fatto si che la situazione sia oggi totalmente diversa e che il problema che ha colpito Drupi sia “sparito il 40 per cento” a pochi mesi dall’inizio delle cure. Per poi ridursi ancora.

“Ora si è seccato” ha rassicurato ancora il cantautore pavese. Evidentemente, dietro la decisione di tagliare la sua celebre chioma, non c’era una scelta artistica, come Drupi aveva inizialmente dichiarato. È probabile che il nuovo taglio di capelli sia stato una necessità legata al percorso terapeutico affrontato.

Le scelte terapeutiche e le emozioni dopo la diagnosi

Durante l’intervista radiofonica su Rai Radio2, Drupi ha anche avuto modo di raccontare le sue scelte mediche: ha infatti confermato di aver scelto la sua Pavia per affrontare il suo problema di salute.

Non si è recato negli ospedali di grandi città ed ha preferito affidarsi ai medici della sua città per le cure. Non senza paura, ovviamente.

Il cantautore ha ricordato che, nel momento in cui ha appreso dei suoi problemi di salute, la sua fiducia è inizialmente crollata. Ma, durante una seconda fase, la speranza si è riaccesa.