Droni russi volano nello spazio aereo di Romania e Lettonia: la reazione della Nato allo sconfinamento

Sconfinamento dello spazio aereo Nato. Due diversi droni russi hanno invaso i cieli di Lituania e Romania, entrambi Paesi che fanno parte dell’alleanza atlantica. Entrambi i velivoli sono precipitati.

Drone russo in Romania: in volo gli F-16

Nella notte tra sabato 7 e domenica 8 settembre un drone russo parte dei numerosi attacchi lanciati dall’esercito di Mosca sull’Ucraina occidentale ha invaso lo spazio aereo della Romania, che condivide un lungo confine con Kiev.

Il Paese, che è parte sia dell’Unione europea che della Nato, ha dato il via a un’operazione di sicurezza facendo alzare in volo due aerei F-16 per sventare eventuali minacce aeree provenienti dalla Russia.

Fonte foto: ANSA Difesa antiaerea ucraina alla ricerca dei droni russi

Indagini preliminari indicano che il drone potrebbe essersi schiantato nella zona del villaggio di Periprava. Altri frammenti di drone sono stati ritrovati nel villaggio di confine di Plauru. Entrambe le città si trovano nella parte di confine tra Ucraina e Romania a sud della Moldavia, che si conclude sul Mar Nero.

Precipita un drone in Lettonia: preoccupazione nella Nato

Il vice segretario generale della Nato Mircea Geoana, ex diplomatico romeno, ha dichiarato che l’alleanza atlantica condanna la violazione dello spazio aereo della Romania da parte della Russia.

Negli stessi momenti però i presidente della Lettonia Edgars Rinkevics ha comunicato via social che un drone militare russo aveva impattato anche il territorio della piccola repubblica baltica.

“Il numero di incidenti di questo tipo sta aumentando lungo il fianco orientale della Nato e dobbiamo affrontarli collettivamente”, ha dichiarato nel suo post, scritto in lingua inglese, Rinkevics.

“In vista dell’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia, la Lettonia sta intensificando la protezione dei suoi confini terrestri, dello spazio aereo e delle acque territoriali”, ha continuato il presidente lettone

Si cercano resti di un drone anche in Polonia

Mentre il ministro degli esteri della Lettonia Baiba Braže ha annunciato che convocherà l’ambasciatore russo per chiarimenti, anche dalla Polonia arrivano notizie dello schianto di un drone russo.

L’esercito di Varsavia starebbe infatti cercando i resti di un velivolo senza pilota dell’esercito di Mosca che si sarebbe schiantato sul proprio territorio nazionale durante gli attacchi all’Ucraina del 26 agosto.