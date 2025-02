"Dreams (Sex Love)" vince l'Orso d’oro al Festival del Cinema di Berlino 2025, premi anche per film italiani

Durante la 75ª Berlinale, il film norvegese Dreams (Sex Love) di Dag Johan Haugerud ha conquistato l’Orso d’oro, elogiato dalla giuria per la sua scrittura acuta e la regia raffinata. L’Orso d’argento – Grand Jury Prize è andato a The Blue Trail di Gabriel Mascaro, mentre l’Italia ha ottenuto una menzione speciale con i fratelli De Serio e un riconoscimento per La Tour de Glace, con una quota di produzione italiana.

Orso d’Oro a Berlino, trionfa Dreams (Sex Love)

Come riporta Ansa, sabato 22 febbraio il massimo premio del festival è stato assegnato al film norvegese Dreams (Sex Love) di Dag Johan Haugerud, che ha conquistato l’Orso d’oro grazie alla sua sceneggiatura brillante e a una regia attenta.

Il presidente della giuria, Todd Haynes, ha elogiato l’opera per la capacità di raccontare con profondità e ironia le relazioni umane.

Gli attori August Diehl, Marion Cotillard, Clara Pacini e la regista francese Lucile Hadzihalilovic di La Tour De Glace

L’Orso d’argento – Grand Jury Prize è stato assegnato a The Blue Trail di Gabriel Mascaro, che ha descritto il suo film come un omaggio alla libertà di sognare e alla possibilità di reinventarsi nella vita.

Il Jury Prize è andato invece a The Message di Iván Fund, con grande commozione della protagonista Anika Bootz.

L’Italia alla Berlinale

Il cinema italiano ha ottenuto riconoscimenti importanti alla Berlinale. I fratelli De Serio hanno ricevuto una menzione speciale dalla giuria del Documentary Award, mentre il premio per il miglior contributo artistico è stato assegnato a La Tour de Glace di Lucile Hadžihalilović, che include una quota di produzione italiana.

L’evento ha segnato anche il debutto della nuova direttrice Tricia Tuttle, che ha sottolineato il grande coinvolgimento del pubblico, con 330.000 biglietti venduti. Durante la serata di premiazione, è stato anche ricordato l’attentato al Memoriale dell’Olocausto, con un momento di raccoglimento.

I migliori attori e il premio alla regia

Il premio per la miglior regia è andato a Huo Meng per Living the Land, un film che esplora il rapporto tra uomo e natura.

Per quanto riguarda le interpretazioni, il premio come miglior attore è stato assegnato ad Andrew Scott per Blue Moon, mentre Rose Byrne ha vinto il riconoscimento come miglior attrice per If I’ve had legs I would kick you.

Il premio per la miglior sceneggiatura è stato conquistato da Radu Jude per Kontinental ’25, che ha dedicato il riconoscimento a Luis Buñuel, sottolineando l’importanza dell’irriverenza nel cinema.