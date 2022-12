Dramma Tina Turner, morto il figlio Ronnie: il ricordo della cantante e della moglie Afida

Altro dramma per Tina Turner. Nelle scorse ore è morto suo figlio, Ronnie (62 anni), nato dal matrimonio con l’ex marito Ike. L’uomo è stato trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles.

Ronnie Turner, ancora da chiarire le cause del decesso

Ronnie, musicista della band Manufactured Funk, ha dovuto combattere con vari problemi di salute nel corso della sua vita, tra cui un cancro.

Il magazine online TMZ parla di problemi respiratori che hanno reso vano l’intervento dei soccorsi. Tuttavia le precise cause del decesso non sono ancora chiare e verranno rese note nei prossimi giorni.

In passato Ike ha sofferto di tossicodipendenza (è stato anche arrestato con accuse di spaccio), come il padre morto di overdose nel 2007.

Il ricordo della moglie Afida e di mamma Tina

A confermare il decesso con due post social sono state anche Afida, la moglie di Ronnie, e Tina Turner, la madre.

“Santo cielo! Ronnie Turner è un vero angelo, un anima nobile e molto spirituale – il messaggio di Afida -. Mio marito, il mio migliore amico, il mio cucciolo. Ho fatto del mio meglio fino alla fine eppure non sono riuscita a salvarti, ti amo per questi 17 anni insieme. Sono davvero arrabbiatissima perché questa è una tragedia ma ora sei con tuo fratello Craig e tuo padre Ike Turner e Alline (la sorella maggiore di Tina Turner, ndr.). Che tu possa riposare in Paradiso. Ma è così ingiusto”.

“Ronnie, hai lasciato il mondo troppo presto. Nel dolore chiudo gli occhi e penso a te, mio ​​amato figlio”. Così mamma Tina Turner sui suoi profili social nel dare l’addio al figlio.

Tina Turner, nel 2018 il suicidio del figlio Craig

Tina Turner aveva già sofferto per la scomparsa del figlio maggiore Craig, nato dalla relazione con il sassofonista Raymond Hill e morto suicida nel 2018 (si è ucciso con un colpo di pistola). Anche allora, teatro del dramma, fu Los Angeles.

Craig aveva 59 anni e lavorava come agente immobiliare a Beverly Hills ed è proprio nel suo ufficio che il corpo è stato rinvenuto.