Draghi ottiene la fiducia ma il governo cade, pronte le dimissioni bis: cosa succede ora e quando si vota

La mozione Casini, che sostanzialmente prevedeva la fiducia incondizionata al premier Mario Draghi, passa solamente con 95 sì e 38 no. Una fiducia che non basta a far proseguire l’avventura di Draghi a capo del governo, poiché il premier cercava il sostegno di tutta la maggioranza. Lega e Forza Italia, oltre a Fratelli d’Italia, hanno votato no. Stessa scelta da parte del Movimento 5 Stelle, anche se alcuni senatori sono rimasti in aula senza votare per garantire il numero legale.

L’ex presidente della Bce è pronto a ripresentarsi dal presidente Mattarella per presentare nuovamente le dimissioni. Si parla già di possibili elezioni il 2 ottobre.

Il no in Senato di Forza Italia e Lega

Le prime voci di una possibile salita immediata al Quirinale sono state smentite. Mario Draghi, infatti, salirà domani mattina al Colle, probabilmente per presentare le due dimissioni al presidente Sergio Mattarella per la seconda volta in pochi giorni.

Draghi ha ottenuto la fiducia, è vero, ma di fatto la larghissima maggioranza politica che lo ha sostenuto finora non esiste più. Nel corso di una giornata che via via si è arricchita di colpi di scena, è venuto a mancare il sostegno di Forza Italia e Lega, che hanno lasciato l’aula durante il voto.

Oltre a quello di Fratelli d’Italia, da sempre all’opposizione, e del Movimento 5 Stelle, che ha aperto la crisi la scorsa settimana non votando il decreto Aiuti.

Domani mattina Draghi al Quirinale

Cosa succede ora? A quanto pare il premier ha preferito prendersi qualche ora di riflessione dopo una giornata convulsa, cominciata con le comunicazioni al Senato dello stesso presidente Draghi. Dal mancato applauso degli esponenti della Lega è partita un’escalation che ha portato il partito di Salvini a mettere di fronte Draghi a una scelta precisa: ok alla fiducia, ma solo con una nuova maggioranza senza 5 Stelle.

Fonte foto: ANSA L’esito del voto al Senato

Una richiesta sostenuta, a sorpresa, anche da Forza Italia. Non senza tensioni, però, come dimostra l’addio stizzito al partito di Maria Stella Gelmini.

Possibili elezioni il 2 ottobre

Quindi le ipotesi sono per le probabili dimissioni di Draghi, che questa volta verranno accettate da Mattarella, con elezioni anticipate. Ci sono giù due date in ballo: 25 settembre e 2 ottobre, con la seconda favorita. La campagna elettorale, di fatto, è già cominciata oggi con le prime dichiarazioni dei capi partito.

Letta parla di “giorno di follia”, Salvini dice ai suoi che la campagna elettorale è cominciata, accusando Pd e 5 Stelle della fine del governo Draghi. Per Matteo Renzi, invece, “nulla sarà come prima”.