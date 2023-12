Dove vedere i funerali di Giulia Cecchettin in diretta tv Mediaset martedì 5 dicembre: maxischermi a Padova

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

I funerali di Giulia Cecchettin, la 22enne di Vigonovo uccisa sabato 11 novembre a pochi metri da casa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, sono previsti per martedì 5 dicembre, alle ore 11, nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle, a Padova. La città è blindata, nonostante l’assenza del presidente Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni, di cui si è ipotizzata la presenza. L’allarme sicurezza è scattato però per via delle migliaia di persone previste: potrebbero essere circa 10 mila, per questo motivo sono stati allestiti due maxischermi fuori dalla chiesa. Per la diretta tv, invece, Mediaset ha comunicato che manderà in onda le esequie su Canale 5.

La diretta su Canale 5

Attraverso un comunicato, Mediaset ha annunciato che seguirà i funerali di Giulia Cecchettin.

La cronaca della cerimonia sarà condotta da Cesara Buonamici (che nei giorni scorsi aveva commentato le interviste rilasciate da Elena Cecchettin, sorella di Giulia), gli inviati nella Basilica di Santa Giustina saranno Elena Guarnieri e Alberto Duval.

Fonte foto: ANSA L’interno della Basilica di Santa Giustina, a Padova, dove si terranno i funerali di Giulia Cecchettin, uccisa da Filippo Turetta l’11 novembre scorso

Toccherà a loro raccontare la cerimonia dopo un femminicidio che ha scosso l’Italia intera: migliaia di persone hanno sfilato in cortei e reagito con proteste rumorose, rilanciando le parole dell’attivista Cristina Torres Càceres: “Se domani sono io, se domani non torno, mamma, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima”.

A che ora partirà il collegamento

Il collegamento con la Basilica partirà dalle ore 10:50, ossia 10 minuti prima rispetto all’inizio dei funerali.

L’approfondimento della testata diretta da Clemente J. Mimun, sarà curato da Fabio Tamburini.

L’ordinanza di Luca Zaia

Nel frattempo, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha emesso un’ordinanza con cui ha decretato il lutto regionale per la giornata in cui si svolgerà la cerimonia.