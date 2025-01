Dove tenere il telefono in auto dopo il nuovo Codice della Strada per evitare la multa

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

L’uso del telefono in auto è al centro delle modifiche del nuovo Codice della Strada, entrato in vigore di recente, che introduce regole più severe per limitare le distrazioni alla guida. Le nuove disposizioni vietano categoricamente l’uso improprio del cellulare, imponendo sanzioni economiche elevate e decurtazione di punti dalla patente, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale.

Uso del cellulare in auto: cosa cambia

Le regole sull’utilizzo del cellulare alla guida si inaspriscono: tenere lo smartphone in mano o interagirci durante la guida è ora vietato in modo assoluto.

Secondo l’articolo 173 del Codice della Strada, non solo il cellulare, ma anche dispositivi come tablet, notebook o lettori multimediali rientrano nel divieto. Qualsiasi azione che comporti una distrazione, come scrivere messaggi, navigare sui social o effettuare videochiamate, è considerata una violazione.

Fonte foto: ANSA

Un controllo su un automobilista

Tuttavia, l’uso di strumenti come auricolari o vivavoce è permesso, a condizione che non richiedano l’uso delle mani e non compromettano la capacità uditiva.

La normativa specifica che il conducente deve essere in grado di percepire suoni esterni come sirene o clacson, un aspetto cruciale per evitare situazioni di pericolo.

Nuovo Codice della Strada e sanzioni

Le sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada sono tra le più dure mai applicate. La multa per l’utilizzo improprio del cellulare varia tra 250 e 1.000 euro alla prima infrazione. Se il comportamento si ripete entro due anni, l’importo sale fino a 1.400 euro, insieme alla sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

Un ulteriore disincentivo è la decurtazione di punti dalla patente: 5 punti per la prima violazione, che diventano 10 in caso di recidiva.

Per i neopatentati, le sanzioni sono ancora più pesanti, con una decurtazione raddoppiata nei primi tre anni di guida.

La sospensione breve della patente

La novità della “sospensione breve della patente”, applicabile direttamente dagli agenti di Polizia, rappresenta un’ulteriore misura immediata per punire i conducenti con punteggi bassi sulla patente.

Per esempio, un automobilista con meno di 10 punti rischia una sospensione di 15 giorni, che raddoppia in caso di incidente provocato dall’uso del cellulare.