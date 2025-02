Dottoressa Ilaria Biagini morta a Pistoia dopo la lunga malattia: aveva 34 anni, il cordoglio della Toscana

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A Pistoia è morta a 34 anni Ilaria Biagini, medico ortottista e ricercatrice, dopo una lunga malattia. Biagini lavorava all’ospedale Careggi di Firenze ed era nota per la sua preparazione e impegno. Un addio che ha sconvolto la comunità medica della Toscana, con il presidente della Regione Eugenio Giani che ha espresso cordoglio per la perdita di una professionista appassionata.

Chi era la dottoressa Ilaria Biagini

La tragica notizia della morte della dottoressa Ilaria Biagini ha colpito profondamente non solo la comunità sanitaria toscana, ma anche la città di Pistoia, di cui era originaria.

La dottoressa era nota per aver guidato nel 2021 il progetto di screening ortottico e l’informativa per la prevenzione del glaucoma.

La commissione dell’albo nazionale degli Ortottisti ha ricordato come Biagini fosse un medico stimato e un punto di riferimento per il territorio della Toscana, nonché ha puntualizzato la sua importanza in qualità di membro del comitato strategico SAPIS.

Il messaggio di cordoglio di Giani

Anche il governatore della Toscana, Eugenio Giani, ha espresso il suo messaggio di cordoglio per la dottoressa in forze all’organico dell’Ospedale di Careggi a Firenze.

“Un dolore profondo attraversa il nostro sistema sanitario regionale che perde una professionista competente e appassionata” ha dichiarato il presidente della Regione.

“Esprimo il profondo cordoglio della Toscana alla famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che l’hanno conosciuta. L’impegno e il tuo sorriso resteranno per sempre nei cuori di chi ha avuto il privilegio di incontrarti. Riposa in pace Ilaria”.

La nota del presidente dell’Ordine

A ricordare Ilaria Biagini anche l’Ordine di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta attraverso il presidente Franco Ascolese.

“Io personalmente e il Consiglio direttivo tutto, il Collegio dei revisori e di tutti i componenti delle Commissioni di Albo del nostro Ordine ci uniamo al dolore della famiglia e a quello dei colleghi e colleghe della CdA e dell’Albo degli Ortottisti e del presidente dell’Ordine di Firenze Leonardo Capaccioli per la gravissima perdita subita e a quello di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla” ha dichiarato Ascolese.

“Esprimiamo vicinanza e sentite condoglianze a nome del gruppo della cabina di regia SAPIS – che collabora con la nostra fondazione Valetudo. Una giovane molto in gamba e preparata che si distingueva per la preparazione culturale e professionale. Attoniti e addolorati, siamo affranti dal dolore per la sua scomparsa”.

Sarà lunedì 3 febbraio il giorno dell’ultimo saluto. I funerali di Ilaria Biagini si terranno presso la chiesa della Vergine a Pistoia, alle ore 14,30.