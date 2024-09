Dottoressa aggredita in pronto soccorso a Nocera, calci e pugni da una paziente e una parente

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Continuano a preoccupare le aggressioni contro i professionisti sanitari: dopo i recenti casi all’ospedale di Foggia un nuovo episodio di violenza si è verificato in Campania. Una dottoressa è stata aggredita al pronto soccorso di Nocera Inferiore, presa a calci e pugni da due donne, una paziente e una sua familiare.

Dottoressa aggredita in pronto soccorso a Nocera Inferiore

L’ennesimo grave episodio di violenza all’interno di una struttura sanitaria è avvenuta nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 settembre, all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno.

La vittima è una dottoressa del pronto soccorso, aggredita da una paziente. Lo rende noto l’Azienda sanitaria di Salerno che “stigmatizza il gravissimo episodio”.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’aggressione all’ospedale di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno

Calci e pugni da due donne

Secondo la ricostruzione riportata da Ansa, la dottoressa è stata stata presa di mira da una paziente insieme ad una sua familiare, prima verbalmente e poi fisicamente.

La paziente ha dapprima iniziato ad inveire contro la professionista e ad insultarla. Poi assieme alla parente ha aggredito fisicamente la dottoressa, colpendola con calci e pugni.

Sul posto è poi intervenuta la polizia, allertata dalla direzione dell’ospedale.

In seguito alla denuncia sporta dall’Azienda sanitaria sono state avviate le indagini per ricostruire quanto accaduto.

L’Azienda sanitaria: “Non si può restare in silenzio”

“Restiamo sgomenti davanti a tali episodi ingiustificati di violenza contro chi s’impegna quotidianamente per assistere e curare le persone”, ha affermato il direttore generale dell’Azienda sanitaria di Salerno, Gennaro Sosto.

“Non si può restare in silenzio – si legge in una nota dell’Azienda – davanti a quello che è successo all’Ospedale di Nocera, come a qualsiasi altra aggressione al personale sanitario. Auspichiamo in un rapido intervento legislativo che protegga il personale del Ssn”.

“Siamo al fianco dei nostri professionisti, attiveremo ogni utile iniziativa per tutelare la salute e l’incolumità dei medici e degli infermieri dei nostri ospedali”, ha concluso Sosto.