Doppio incidente sulla tangenziale di Catania: 9 veicoli coinvolti, traffico bloccato in entrambe le direzioni

Due incidenti in pochi minuti a Catania. Sulla tangenziale della città siciliana un doppio sinistro ha portato a rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia: coinvolti in tutto 9 veicoli, 4 nel primo caso e 5 nel secondo.

Gli incidenti sulla tangenziale di Catania

All’altezza dello svincolo Anas della tangenziale di Catania si sono verificati poco prima delle ore 18:00, quasi in contemporanea, due incidenti che hanno coinvolto in tutto 9 veicoli in entrambe le direzioni di marcia.

Sul primo, che sarebbe avvenuto in direzione Messina, non si hanno ancora dettagli per quanto riguarda la dinamica. Si sa soltanto che ben 4 veicoli sono rimasti danneggiati e che il traffico è stato interrotto.

Fonte foto: Tuttocittà La zona della tangenziale di Catania dove è avvenuto l’incidente

La scena dello scontro ha portato alcuni automobilisti che viaggiavano nel senso di marcia opposto a rallentare per capire cosa fosse successo. Uno di questi curiosi ha però finito per causare un altro incidente, nel quale sono rimaste coinvolte 5 auto in tutto.

La situazione del traffico

Il doppio sinistro della tangenziale di Catania ha mandato in crisi la viabilità attorno alla città siciliana, bloccando il traffico in entrambe le direzioni per diverse ore durante uno dei periodi della giornata in cui sull’arteria stradale transitano più vetture.

La situazione è rimasta problematica a lungo in direzione di Messina, dove è avvenuto il primo incidente. Le code causate dal sinistro si sono estese fino allo svincolo della Zona Industriale.

Nella direzione opposta invece i problemi al traffico sono stati più limitati. I rallentamenti, in via di risoluzione, cominciavano prima della barriera di San Gregorio.

I soccorsi e l’intervento della polizia

I due incidenti che hanno causato il blocco del traffico sulla tangenziale di Catania non hanno causato nessun ferito grave, come costatato dai soccorritori del 118 arrivati sul posto immediatamente.

Insieme alle ambulanze anche la polizia stradale si è recata sul luogo dei sinistri per accertare la dinamica di quanto accaduto, in particolare nel primo dei due casi, quello dell’incidente in direzione di Siracusa.

Presenti sul posto anche i tecnici dell’ANAS per constatare eventuali danni alla strada e mettere in sicurezza gli arredi stradali coinvolti nell’incidente.