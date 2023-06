Doppio incidente sull'autostrada Palermo-Mazara e traffico in tilt: lunghe code verso il capoluogo siciliano

Un doppio incidente stradale si è verificato sull’autostrada Palermo-Mazara nella mattinata di martedì 27 giugno.

I due incidenti stradali

Il primo incidente stradale è avvenuto in direzione Mazara, nel tratto tra Carini e l’aeroporto, al chilometro 11+800.

L’altro incidente stradale, anche questo, come riportato da ‘Palermo Today’, senza gravi conseguenze, è avvenuto invece in direzione Palermo, poco prima del tratto all’altezza dell’ospedale Cervello. Un’automobile si è schiantata per cause ancora da accertare contro il guard rail, dopo essere andata in testacoda.

L’autostrada A29 collega Palermo e Mazara del Vallo, in Sicilia.

Traffico in tilt sull’autostrada Palermo-Mazara

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, il personale dell’Anas e gli agenti della Polstrada, che hanno eseguito i rilievi del caso. Si segnalano lunghe code in direzione Palermo, con automobili in fila già dalla prima delle due gallerie.

L’incidente di domenica 25 giugno sull’autostrada Palermo-Mazara

Già nella giornata di domenica 25 giugno si era verificato un altro incidente stradale sull’autostrada Palermo-Mazara, che aveva coinvolto due automobili.

Questo incidente era avvenuto attorno alle ore 5,15, nel tratto dell’autostrada compresa tra Carini e Punta Raisi. Un’automobile con a bordo due ragazze di 22 anni si è ribaltata e, subito dopo, la macchina è stata tamponata da un’altra auto, alla cui guida c’era un uomo.

Le due giovani rimaste ferite nell’incidente stradale erano state trasportate all’ospedale Villa Sofia a Palermo ma fortunatamente non hanno subito gravi conseguenze.