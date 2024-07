Doppio incidente sulla Fi-Pi-Li vicino Empoli tra 4 auto e camion con feriti, traffico e strada bloccata

Lunghe code e traffico bloccato sulla superstrada toscana Fi-Pi-Li per due diversi incidenti avvenuti tra i comuni di Montelupo e San Miniato, non lontano da Empoli. Il doppio scontro ha coinvolto cinque veicoli, quattro auto e un camion, provocando nove feriti, tra cui ci sarebbe anche una bambina che avrebbe riportato delle contusioni.

Il doppio incidente sulla Fi-Pi-Li

I due incidenti sono avvenuti in linea d’aria a pochi chilometri l’uno dall’altro, ma nelle due diverse direzioni di marcia.

Sul posto due squadre di Vigili del fuoco, una del distaccamento di Empoli sulla corsia verso Pisa, e una del distaccamento di Castelfranco del Comando di Pisa, intervenuta sulla careggiata verso Firenze.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il tratto della superstrada Fi-Pi-Li bloccato al traffico a causa dei due incidenti

I feriti

All’arrivo delle squadre dei Vigili del fuoco gli occupanti dagli abitacoli erano già riusciti ad allontanarsi dai veicoli ed è stato necessario soltanto provvedere alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti negli incidenti.

Non è ancora chiaro lo stato di salute dei feriti, ma nessuna delle persone interessate sarebbe in gravi condizioni.

Traffico bloccato vicino Empoli

Entrambe le corsie sono state chiuse al traffico in seguito dei due incidenti. A causa del primo scontro avvenuto nel territorio del comune di Empoli, si sono create code per 9 chilometri tra Montelupo Fiorentino e San Miniato, in direzione mare.

Lunghe colonne di auto per 4 chilometri anche per quanto riguarda l’incidente nel territorio di San Miniato, tra il comune in provincia di Pisa e l’uscita di Empoli ovest, in direzione Firenze.

L’incidente sull’A4

Nella stessa giornata di venerdì 12 luglio un altro incidente ha provocato un morto e due feriti sull’autostrada A4 vicino Verona, in direzione Milano.

I due feriti sono stati trasportati all’ospedale di Borgo Trento, il più grave in codice rosso e il meno grave in codice giallo.