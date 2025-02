Doppio arresto a Napoli: droga nel parcheggio e detenuto evaso in stazione, cosa è successo

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti sono stati effettuati dalla Polizia di Stato a Napoli per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e evasione. Un 29enne gambiano e un 46enne napoletano sono stati fermati rispettivamente per possesso di droga e violazione degli arresti domiciliari.

Arresto del 29enne gambiano

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di venerdì, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria Campania, insieme a un’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno fermato un 29enne gambiano nel parcheggio Metropark. Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di una banconota contraffatta e, grazie al fiuto del cane Naja, anche di 100 grammi di hashish nascosti nell’intimo.

Arresto del 46enne napoletano

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, nella mattinata di ieri, il personale di polizia ha fermato un 46enne napoletano in corso Arnaldo Lucci, nei pressi della Stazione di Napoli Centrale. L’uomo, già noto per la sua attività di parcheggiatore abusivo, è stato sottoposto a controlli che hanno rivelato la sua violazione degli arresti domiciliari per una precedente truffa ai danni di persone anziane. Per questo motivo, è stato nuovamente arrestato.

Fonte foto: IPA