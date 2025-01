Doppia scossa di terremoto di magnitudo 2.8 e 2.5 a sud di Sezze vicino Latina: nessun danno a cose o persone

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Doppia scossa di terremoto nel Lazio, nel territorio in provincia di Latina. La Sala dell’Ingv-Roma ha infatti registrato due eventi sismici – rispettivamente di magnitudo 2.8 e 2.5 – un chilometro a sud del comune di Sezze, ad una profondità di 8 km. Al momento non si segnalano danni a cose o persone.

Il primo terremoto, di magnitudo 2.8, è stato registrato all’alba di domenica 26 gennaio, alle ore 6.28.

Stando a quanto riporta l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, una seconda scossa (magnitudo 2.5) è avvenuta pochi minuti dopo la prima, alle 6.35.

Fonte foto: 123RF La scossa è stata registrata dalla Sala sismica dell’Ingv-Roma

L’area interessata si trova a sud di Sezze, comune laziale di circa 23mila abitanti (talvolata citato, erroneamente, come Sezze Romano). Le coordinate geografiche esatte sono: 41.4930 di latitudine e 13.0590 di longitudine.

Tra i comuni limitrofi interessati dall’evento sismico figurano: Bassiano, Sermoneta, Roccagorga e Pontinua Priverno.

L’allerta tra i residenti

Al momento non si hanno notizie di feriti o danni materiali rilevanti.

“Epicentro Sezze che ha tremato da paura“, ha commentato un utente su X, probabilmente residente nell’area interessata dal movimento tellurico.

L’altro terremoto ai Campi Flegrei

Lo scorso venerdì 17 gennaio, poco prima delle 18, un’altra scossa di terremoto è stata registrata ai Campi Flegrei, a Napoli.

Il sisma, l’ennesimo di uno sciame che da mesi preoccupa il territorio, è stato di magnitudo 3.0, come riferito dall’Ingv. Anche in questo caso, fortunatamente, non sono stati riferiti danni a persone o cose.

Solo tanta paura tra i residenti, che hanno segnalato il terremoto sui social confermando a tanti altri utenti l’episodio. C’è chi ha preferito scendere in strada, per precauzione.