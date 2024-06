Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dopo l’attaccante dell’Inter Marcus Thuram, anche la stella della nazionale francese Kylian Mbappé prende posizione sulla situazione politica in Francia e si schiera apertamente contro il Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella. Da Euro 2024 il campione lancia un appello ai giovani ad andare a votare, per fermare gli “estremisti alle porte”.

A Euro 2024 Kylian Mbappé si schiera contro Le Pen

A due settimane dalle elezioni legislative convocate dal presidente francese Emmanuel Macron dopo il boom di Rassemblement National di Marine Le Pen alle Europee, la superstar della nazionale francese Kylian Mbappé prende posizione e lancia un appello ad andare a votare.

Parlando in conferenza stampa alla vigilia del debutto della Francia a Euro 2024 contro l’Austria, il 25enne ha fatto suo l’appello lanciato sabato dal compagno di squadra Marcus Thuram.

La stella del calcio mondiale, appena passato dal Paris Saint-Germain al Real Madrid, ha parlato di un “momento cruciale nella storia del nostro Paese. Bisogna avere il senso delle priorità”.

“L’Euro – ha dichiarato – ha un ruolo molto importante nelle nostre carriere ma siamo dei cittadini, prima di tutto, e non possiamo restare sconnessi dal mondo che ci circonda, ancora meno quando riguarda il nostro Paese”.

L’appello di Mbappé ai giovani francesi

“Ci troviamo in una situazione inedita – ha detto Mbappé – ed è per questo che voglio rivolgermi a tutto il popolo francese e in particolare ai giovani. La nostra generazione può fare la differenza, oggi vediamo che gli estremisti sono alle porte del potere e abbiamo l’opportunità di decidere il nostro avvenire”.

“È per questo che chiedo a tutti i giovani di andare a votare. Abbiamo bisogno di identificarci in questo Paese, nei nostri valori di diversità, tolleranza e rispetto. Ogni voto conta”.

“Ho fiducia nei francesi – ha concluso – spero che saremo ancora fieri di portare questa maglia il 7 luglio”, ovvero la sera del secondo turno delle elezioni.

I calciatori della Francia contro Le Pen

La presa di posizione di Mbappé, simbolo della nazionale di calcio francese e idolo delle periferie, è destinata a fare rumore e scatenare polemiche in quanto potrebbe davvero avere conseguenze sul voto dei giovani.

Prima di lui altri giocatori della Francia si sono schierati apertamente contro Le Pen invitando i francesi ad andare a votare. Sabato l’interista Marcus Thuram ha dichiarato che la “situazione è grave”, “dobbiamo votare e lottare come cittadini affinché il Rassemblement National non vinca”.

Venerdì era toccato a Ousmane Dembelè del Paris Saint-Germain: “Estrema destra? I campanelli d’allarme sono già suonati. Dobbiamo tutti andare a votare”.