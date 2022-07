Dopo Salvini anche Berlusconi: in contatto con i russi nelle ore precedenti alla fine dell'esecutivo Draghi

Berlusconi avrebbe sentito l’ambasciatore russo, in un curioso tempismo con la scelta di far cadere, insieme alla Lega, il governo di Mario Draghi.

Berlusconi e la telefonata con l’ambasciatore russo nelle ore concitate prima della fine del governo Draghi

La rivelazione arriva dalle pagine del quotidiano La Repubblica, che, in un retroscena, mette a fuoco quello che sarebbe stato un momento particolare che ha occupato un’intera ora del Cavaliere, nei momenti concitati che sono poi stati gli ultimi in cui l’esecutivo dell’ex banchiere ha governato con pieni poteri.

La telefonata c’è stata mercoledì, quando Mario Draghi si è presentato in Parlamento per un tentativo in extremis di salvare il suo esecutivo.

Fonte foto: ANSA Il presidente russo Vladimir Putin.

Il leader di Forza Italia ha sentito Razov prima della decisione di non votare la fiducia al governo: il retroscena

“Ho parlato con l’ambasciatore russo in Italia Razov – avrebbe detto Berlusconi ai suoi proprio mercoledì – mi ha spiegato le loro ragioni, cosa ha fatto Zelensky”. E ancora: “Mi ha raccontato che è stata l’Ucraina a provocare ventimila vittime nelle zone contese. E che l’invasione era necessaria perché il rischio era che l’Ucraina attaccasse la Russia”.

È una tesi strampalata, ma che sarebbe risultata persuasiva per il fondatore di Forza Italia, che ha avuto da sempre ottimi rapporti con Putin. “L’Europa deve fare una proposta di pace cercando di far accogliere agli ucraini le domande di Putin. Inviare armi significa essere cobelligeranti”, ha detto ad esempio Berlusconi a Napoli il 20 maggio.

Adesso, mettendo in fila i fatti, sarebbe entrato in contatto con l’ambasciatore Razov, quindi avrebbe informato che non intendeva far votare la fiducia a Mario Draghi.

Caduto il leader dell’esecutivo, fortemente atlantista e decisamente anti putiniano, anche per mano di Berlusconi, a Mosca brinderanno. Brinderà l’establishment che ha, come terminale in Italia, proprio l’ambasciatore Razov sentito da Berlusconi.

Lega e i presunti legami con la Russia: gli ultimi aggiornamenti, cosa deve smentire Salvini

Alla vicenda di Berlusconi si aggiunge quella di Salvini. Secondo La Stampa, che ha affermato, in un articolo di giovedì, di aver visionato documenti di intelligence, ci sarebbero stati contatti tra un portavoce di Matteo Salvini e i russi dell’ambasciata a Roma.

Nonostante le polemiche, nessuno ha ancora smentito che nel maggio scorso i russi domandassero al consulente di Salvini se i ministri leghisti fossero orientati a dimettersi.