Arriva Caronte col caldo record africano fino ai 43 gradi: bollino rosso in 16 città, previsioni meteo

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Dopo Cerbero arriva Caronte. Il caldo africano sta per abbattersi sull’Italia, che sarà investita da un’ondata di calore notevole. Nel terzo weekend di luglio ci sarà bel tempo, ma subito dopo le temperature si alzeranno ancora di più, con picchi fino a 43 gradi. Da domenica 16 a giovedì 20 luglio saranno tante le città italiane a diventare roventi. Ecco le previsioni degli esperti meteo.

Il meteo del weekend regione per regione

Ma come sarà il meteo nel weekend Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Sabato 15 luglio

Nord: anticiclone in rinforzo e tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo la formazione di qualche rovescio diurno sulle Alpi occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi;

anticiclone in rinforzo e tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo la formazione di qualche rovescio diurno sulle Alpi occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi; Centro: tempo stabile ovunque con cieli sereni, salvo la formazione di qualche innocuo annuvolamento diurno in Appennino. Temperature in nuovo aumento, massime tra 32 e 36 gradi;

tempo stabile ovunque con cieli sereni, salvo la formazione di qualche innocuo annuvolamento diurno in Appennino. Temperature in nuovo aumento, massime tra 32 e 36 gradi; Sud: condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni con cieli generalmente sereni. Temperature stazionarie, massime tra 35 e 39 gradi.

Domenica 16 luglio

Nord : condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del territorio. Da segnalare la possibilità di qualche rovescio diurno sui settori alpini occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi;

: condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del territorio. Da segnalare la possibilità di qualche rovescio diurno sui settori alpini occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi; Centro: soleggiato su tutte le regioni per l’intera giornata. Caldo in ulteriore intensificazione con massime in ulteriore aumento e picchi fino a 39 gradi;

soleggiato su tutte le regioni per l’intera giornata. Caldo in ulteriore intensificazione con massime in ulteriore aumento e picchi fino a 39 gradi; Sud: condizioni di tempo stabile, caldo e soleggiato su tutte le regioni per l’intera giornata. Temperature ancora in rialzo, massime tra 36 e 41 gradi.

Fonte foto: ANSA Turisti accaldati nel centro storico di Roma

Le cause dell’ondata di calore

Come riferito da 3bMeteo, il super caldo dovrebbe arrivare da domenica 16 luglio e durare almeno fino a giovedì 20 luglio.

Ci si attendono temperature anche superiori ai 42-43 gradi al Centro Sud, con potenziali nuovi record di caldo.

La causa non sarebbe solo una, ma sarebbe dovuta a diversi fenomeni: dalla massa d’aria più fredda ormai in direzione Canarie alla risalita di una molto calda che in questi giorni sta portando temperature bollenti tra Nord Africa e Medio Oriente.

Contemporaneamente, i monsoni dell’Africa Occidentale spingono tutta la fascia anticiclonica sub tropicale verso Nord. Così l’Italia non solo si trova inserita nel flusso molto caldo, ma si trova anche sotto i moti discendenti dell’anticiclone che causano un ulteriore aumento termico per compressione della massa d’aria.

Arriva Caronte: le città più calde

Domenica 16 luglio sarà la prima di una serie di giornate roventi.

Ecco quali saranno alcune delle città più calde, per le quali il Ministero della Salute ha già previsto il bollino rosso:

Roma : 39 gradi;

: 39 gradi; Firenze: 39 gradi;

39 gradi; Frosinone: 39 gradi;

39 gradi; Latina: 39 gradi;

39 gradi; Bologna: 38 gradi;

38 gradi; Cagliari: 38 gradi;

38 gradi; Catania: 38 gradi;

38 gradi; Civitavecchia: 38 gradi;

38 gradi; Messina: 38 gradi;

38 gradi; Palermo: 38 gradi;

38 gradi; Viterbo: 38 gradi;

38 gradi; Bari : 37 gradi;

: 37 gradi; Perugia: 37 gradi;

37 gradi; Pescara: 37 gradi;

37 gradi; Rieti: 36 gradi;

36 gradi; Campobasso: 35 gradi.

Bollino arancione:

Reggio Calabria: 38 gradi;

38 gradi; Brescia: 37 gradi;

37 gradi; Milano: 37 gradi;

37 gradi; Verona: 37 gradi;

37 gradi; Ancona: 36 gradi;

36 gradi; Venezia: 36 gradi;

36 gradi; Bolzano: 35 gradi;

35 gradi; Trieste: 35 gradi;

35 gradi; Genova: 34 gradi.

Bollino giallo:

Napoli: 37 gradi;

37 gradi; Torino: 33 gradi.