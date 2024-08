Donzelli di FdI porta il Cruciverba dei Patrioti in spiaggia, dalle riforme alla battuta su Ilaria Salis

Fratelli d’Italia porta il Cruciverba dei Patrioti in spiaggia. Giovedì 1 agosto Giovanni Donzelli, responsabile del Dipartimento Organizzazione di FdI, si è presentato sul lungomare di Ostia con un cruciverba gigante con varie definizioni, dalle riforme (come quelle sul Premierato o sulla Giustizia) a una battuta su Ilaria Salis.

Il Cruciverba dei Patrioti lanciato da FdI

FdI ha scelto l’ironia per lanciare la sua campagna estiva sulle riforme del Governo Meloni.

Giovanni Donzelli, responsabile del Dipartimento Organizzazione del partito, è partito dal lungomare di Ostia con il Cruciverba dei Patrioti.

Fonte foto: ANSA Giovanni Donzelli a Ostia, in uno scatto dell’agosto 2023

Un gioco a cui hanno partecipato i presenti, rispondendo alle definizioni come “32 orizzontale: la riforma Nordio ne chiede quella delle carriere tra pm e giudici”. La risposta? Separazione.

E poi ancora riferimenti a:

Premierato

riforma del Fisco

autonomia differenziata

La battuta di Donzelli su Ilaria Salis

Un quiz, c’è scritto accanto al maxi cruciverba, “che non piace alla sinistra“.

Donzelli ha accusato l’opposizione di “raccontare bugie” sulle riforme ed è “necessario informare gli italiani su quello che stiamo facendo davvero per loro e per cambiare l’Italia”.

Non è mancata poi una battuta all’opposizione, nella fattispecie il graffio all’eurodeputata di AVS, Ilaria Salis: “45 verticale, Non conviene lasciare le chiavi di casa quando vai in vacanza se ce l’hai come vicina“.

Le tappe del tour di FdI

Fratelli d’Italia ha intenzione di fare un vero e proprio tour per le spiagge italiane, proprio per illustrare le riforme del Governo Meloni.

Giovanni Donzelli ha spiegato che si partirà con la campagna Stiamo cambiando l’Italia a partire dal primo weekend di agosto, toccando diverse località e regioni tra cui:

Salento

Jeseolo

Forte dei Marmi

Marche

Abruzzo

Campania

Nei centri delle città invece “saremo vicino agli anziani che troppe volte rimangono da soli con tanta iniziative di solidarietà e di amicizia ma anche raccontando a loro tutto quello che sta facendo il Governo Meloni per la terza età, a partire dal decreto anziani”, ha aggiunto Donzelli, ripreso da Askanews.