Donna violentata a Torino in corso Racconigi da uno sconosciuto in un androne: il racconto della vittima

Sbattuta contro un portone e violentata da uno sconosciuto nell’androne di un palazzo di Torino. Una ragazza di 30 anni ha denunciato di essere stata stuprata contro il muro di un condominio di corso Racconigi, nel quartiere del capoluogo piemontese di San Paolo, nella notte tra lunedì e martedì. La ragazza è stata soccorsa in stato di shock da un passante, che ha lanciato l’allarme al 112.

La donna violentata a Torino

I carabinieri hanno battuto tutta la zona alla ricerca dell’aggressore, che però non è stato ancora trovato. Ricevuta la richiesta di aiuto, i militari dell’Arma sono intervenuti insieme al personale sanitario del 118, che ha portato la ragazza al Sant’Anna, dove è stata ricoverata.

All’arrivo in ospedale per la donna è stato subito attivato il percorso rosa previsto per le vittime di violenza e predisposto l’intervento degli psicologi. La violenza sessuale è stata riscontrata nelle varie visite ginecologiche e specialistiche, tramite le quali sono state rilevate delle lesioni compatibili con lo stupro.

Il racconto dello stupro in corso Racconigi

Ai carabinieri la 30enne ha raccontato in lacrime di essere aggredita all’improvviso per strada da un estraneo, di cui però non è riuscita a fornire un identikit.

“Non l’avevo mai visto prima. Ricordo solo che indossava una maglia bianca. Mi ha tappato la bocca e mi ha spinto nell’androne” avrebbe ripetuto in caserma, ancora profondamente scossa dal trauma subito.

La violenza sessuale a Rozzano

Al Sant’Anna di Torino era stata portata anche una 13enne violentata e rimasta incinta del padre che ha poi stuprato la figlia anche in ospedale. La vicenda, di cui si è avuta notizia a marzo, risale al 2023.

L’uomo era stato arrestato in flagranza di reato dopo essere stato sorpreso ad abusare della figlia nella stanza dove era ricoverata per la gravidanza. Per l’episodio risulta indagata anche la madre della ragazzina con l’accusa di concorso in violenza sessuale, per non aver denunciato nonostante sapesse cosa accadeva tra le mura di casa.