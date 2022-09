Donna violentata in centro a Roma, salvata dai turisti e dai carabinieri: aggressore liberato poco dopo

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Una 37enne ha subito una violenza sessuale a Roma, in pieno centro e in pieno giorno. Il suo aggressore è stato fermato dai turisti e denunciato nella caserma dei carabinieri, ma è tornato in libertà poche ore dopo.

Violenza sessuale in pieno centro a Roma, cos’è successo

Come ricostruiscono ‘Leggo’ e ‘Corriere della sera’, i fatti sono avvenuti il 30 agosto.

Alle 19:30 un gruppo di turisti che aspettavano l’autobus in via Barberini ha notato una donna che fuggiva terrorizzata da un uomo.

Via Barberini, Roma: ancora in corso gli accertamenti sull'aggressore della 37enne in pieno giorno

La donna, infatti, aveva appena subito una violenza sessuale. Lo ha raccontato lei stessa ai carabinieri della stazione di via Veneto, presso la quale si è recata in assoluta lucidità dopo l’aggressione.

La vittima ha raccontato che poco prima stava passando lungo una strada piuttosto frequentata nei pressi di via Barberini, nel cuore del Tridente romano a poca distanza dalla Fontana di Trevi e piazza di Spagna.

Quando è passata accanto ad un uomo che sedeva sul marciapiede, probabilmente un senzatetto, è iniziato il suo incubo.

L’uomo l’ha aggredita da dietro tentando di abbracciarla.

Lei ha tentato di divincolarsi, ma l’aggressore continuava a strattonarla per trascinarla in un’altra via, un po’ meno trafficata, e probabilmente portare a termine la sua violenza.

La vittima, una 37enne residente a Roma per lavoro, è riuscita a liberarsi ed è fuggita attirando, così, le attenzioni del gruppo di turisti.

L’intervento dei turisti e dei carabinieri

I turisti hanno protetto la donna e hanno allontanato l’aggressore, che è risultato essere un clochard di 40 anni di origini indiane, che spesso bivacca per le strade del centro di Roma.

All’arrivo dei carabinieri la donna è stata ascoltata e soccorsa. Nel frattempo i rinforzi hanno avviato le ricerche per rintracciare l’uomo, che è stato individuato nello stesso punto in cui sedeva poco prima di aggredire la donna.

La denuncia a piede libero

La donna ha sporto denuncia nella vicina stazione dei carabinieri di via Veneto. Negli uffici ha riconosciuto il suo aggressore, che tuttavia non è stato arrestato ma denunciato a piede libero dal sostituto procuratore, che non ha disposto la misura cautelare.

‘Corriere della sera’ riporta che l’aggressore non è stato arrestato in quanto “trascorsa la flagranza di reato”, ma su di lui sono in corso delle indagini.

Non si esclude, infatti, che l’uomo possa essersi reso protagonista di episodi analoghi.

Il centro di Roma – come denuncia buona parte del centrodestra, da Lega a FDI – è ancora una volta teatro di violenze contro le donne: solamente un mese fa a Campo De’ Fiori una turista norvegese è stata pestata a sangue.