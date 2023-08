Donna uccisa a coltellate e lasciata nel bagagliaio dell'auto a Piano di Sorrento, fermato l'ex compagno

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

È stato individuato e fermato dai carabinieri l’uomo sospettato dell’omicidio di Anna Scala, la donna uccisa a coltellate il cui cadavere è stato ritrovato nel bagagliaio della sua auto a Piano di Sorrento, nel Napoletano. Il presunto omicida sarebbe il suo ex compagno, già denunciato per stalking.

Il cadavere nel bagagliaio

Il corpo privo di vita della donna è stato ritrovato nella mattinata di giovedì 17 agosto all’interno del bagagliaio di un’auto a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli. La tragica scoperta è stata fatta poco prima delle 12.3o in un’area condominiale in via San Massimo.

Sarebbe stato un passante a notare il bagagliaio della vettura lasciato aperto e con il corpo visibile e a chiamare subito le forze dell’ordine.

Chi era la vittima

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sorrento che hanno avviato le indagini su quello che è apparso fin da subito un femminicidio. Nei pressi è stato ritrovato il coltello che verosimilmente sarebbe l’arma del delitto.

Nel corso del pomeriggio è arrivata l’identificazione della donna. Come riporta Ansa, la vittima si chiamava Anna Scala: 56 anni, era originaria di Moiano, frazione di Vico Equense, non lontano dal luogo dell’omicidio. Separata e con una figlia residente a Gragnano, lavorava come parrucchiera a domicilio.

L’omicidio

Secondo una prima ricostruzione dell’omicidio effettuata dagli investigatori, la donna sarebbe stata aggredita da un uomo completamente vestito di nero mentre stava aprendo il bagagliaio della sua auto.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’omicidio a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli

L’aggressore l’avrebbe colpita diverse volte con un coltello, per poi mettere il cadavere nel bagagliaio dell’auto, senza chiuderlo. Quindi si è dato alla fuga a bordo di uno scooter, secondo quanto notato da alcuni vicini di casa.

L’ex compagno denunciato per stalking

Per tutto il primo pomeriggio i carabinieri hanno battuto l’intera Penisola Sorrentina alla ricerca del fuggitivo, che è stato fermato verso le 17 in campagna appena fuori città, non lontano dal luogo in cui aveva nascosto lo scooter usato per la fuga.

Si tratta dell’ex compagno della vittima, un coetaneo con il quale la donna aveva intrattenuto una relazione poi interrotta. Secondo quanto emerso, nei mesi scorsi l’uomo era stato denunciato per stalking dalla donna.

L’uomo fermato per il delitto avrebbe minacciato più volte la vittima, in un’occasione le avrebbe anche squarciato le ruote dell’autovettura.