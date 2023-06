Donna uccisa a colpi di pistola durante una cerimonia funebre a Chicago: lite tra i presenti, 6 feriti

Un’altra tragica e sanguinosa sparatoria ha scosso gli Stati Uniti d’America nelle scorse ore. In Illinois, a Chicago, una commemorazione funebre è finita a colpi di arma da fuoco.

La vittima è una donna di 25 anni

Il bilancio è stato drammatico: una donna di 25 anni ha perso la vita e altre sei persone sono rimaste ferite dai proiettili. Lo scontro a fuoco si è verificato nel corso di una cerimonia funebre per commemorare un uomo deceduto quattro anni fa in un incidente.

Secondo la ricostruzione della polizia americana, c’è stata una lite che ha portato qualcuno tra i partecipanti alla cerimonia a sparare. Una versione confermata ai media statunitensi da Adnardo Gutierrez, vice capo del dipartimento di polizia di Chicago.

Fonte foto: ANSA

“Stavano festeggiando tutti insieme, poi è successo qualcosa, c’è stata una violenta discussione e qualcuno ha iniziato a sparare”, ha rivelato Gutierrez che però non ha aggiunto altri dettagli. Resta infatti da chiarire il motivo che ha portato gli animi a surriscaldarsi e a far degenerare la commemorazione che è finita con del sangue versato.

Un ferito grave

Oltre alla vittima 25enne, uno uomo di 29 anni, colpito al petto da un proiettile, è ricoverato in gravi condizioni. Gli altri feriti sono una giovane di 17 anni, una donna di 28 e tre ragazzi rispettivamente di 27, 28 e 29 anni.

Tutti sono stati ricoverati in ospedale ma nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. La polizia locale ha avviato un’indagine per chiarire la dinamica della sparatoria, cercando di determinare chi e quante persone abbiano aperto il fuoco.

Chicago, la sparatoria di Halloween

Chicago, lo scorso novembre, ha assistito ad un altro episodio drammatico: furono ferite quattordici persone – e tra loro 3 bambini – in una sparatoria avvenuta nella notte di Halloween. Secondo quanto riportato dai i media statunitensi, uno o più uomini armati avrebbero sparato sulla folla, in strada, per festeggiare l’evento.