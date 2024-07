Donna trovata morta nel lago di Caccamo a Serrapetrona vicino Macerata, era scomparsa da casa

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia nelle Marche. Il corpo privo di vita di una donna di 56 anni, che risultava scomparsa da diverse ore, è stato ritrovato nel lago di Caccamo a Serrapetrona, nel Maceratese. In corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica della morte: al vaglio degli inquirenti le ipotesi di un incidente o di un gesto volontario.

Donna trovata morta nel lago di Caccamo

Come riporta il Corriere Adriatico, la 56enne è stata trovata morta nel lago di Caccamo nel pomeriggio di sabato 20 luglio.

Sono stati i vigili del fuoco, impegnati nelle ricerche della donna, a individuare e recuperare con un gommone il cadavere nelle acque del lago, nel territorio del comune di Serrapetrona, in provincia di Macerata.

Fonte foto: Tuttocittà.it La tragedia nel lago di Caccamo a Serrapetrona, in provincia di Macerata

Originaria di Camerino, la donna viveva con la famiglia a Belforte del Chienti (Macerata), a circa 20 chilometri dal luogo del ritrovamento del cadavere.

La donna scomparsa da ore

La donna risultava scomparsa da diverse ore. Sono stati i familiari a lanciare l’allarme dopo che la donna non era rientrata a casa dopo il lavoro.

Le ricerche avviate dalle forze dell’ordine si sono ben presto concentrate nel lago di Caccamo, dove il marito ha ritrovato l’auto della donna, aperta con dentro cellulare e documenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Caldarola e i vigili del fuoco di Tolentino. Quindi la tragica scoperta del corpo della 56enne nelle acque del lago.

Le indagini

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire quanto successo e capire come è morta la donna.

Stando alla ricostruzione fatta dai militari e riportata da Cronache Maceratesi, si sarebbe trattato di un gesto volontario: la 56enne si sarebbe gettata nel lago.

Da chiarire i motivi, la 56enne non avrebbe lasciato messaggi o biglietti d’addio. Il corpo è già stato restituito alla famiglia per i funerali e la sepoltura.