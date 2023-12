Donna trovata morta in un albergo a Carrodano vicino La Spezia: le forze dell'ordine cercano il marito

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Una donna di 53 anni è stata trovata morta in una stanza d’albergo a Carrodano, in provincia di La Spezia. Si parla di giallo perché secondo i primi riscontri potrebbe essere stata uccisa, a giudicare dalle ferite presenti sul corpo. Nel frattempo gli inquirenti cercano il marito, con il quale la donna alloggiava nella stessa stanza.

Le informazioni sono ancora frammentarie. Una donna di 53 anni è stata rinvenuta priva di vita in una stanza d’albergo lungo la via Aurelia di Carrodano, in provincia di La Spezia.

La vicenda ha già i contorni del giallo in quanto secondo i primi rilievi potrebbe trattarsi di un omicidio.

Fonte foto: TuttoCittà.it

Nella stanza sono state rinvenute tracce di sangue che farebbero pensare all’impiego di un’arma da taglio o di un oggetto contundente.

L’allarme è scattato alle 8:55 di venerdì 8 dicembre quando il personale di servizio è entrato nella stanza per svolgere le ordinarie mansioni. Lo riporta ‘Il Secolo XIX’.

Le indagini

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 di Sesta Godano, ma per la donna non c’era più niente da fare.

Insieme ai sanitari, nell’albergo di via Aurelia sono arrivati anche i carabinieri delle stazioni di Sesta Godano e Borghetto Vara per i primi rilievi, oltre al nucleo investigativo sotto il comando del maggiore Marco Di Iesu.

Gli inquirenti sono al lavoro per passare al setaccio tutte le immagini dei sistemi di sorveglianza della struttura e della zona, ma soprattutto sono alla ricerca del marito.

La ricerca del marito

Secondo ‘Il Secolo XIX’, la donna alloggiava in quella stanza insieme al marito che si sarebbe allontanato a bordo di una C3 bianca.

L’ultimo avvistamento dell’uomo sarebbe avvenuto intorno alle 12 di venerdì 8 dicembre non distante dall’albergo.

La coppia, originaria di Cremona, lavorava in un’edicola alle porte della città.

La scomparsa

Come già detto, le informazioni sono ancora frammentarie. ‘Il Secolo XIX’ fa notare che da circa due settimane su Facebook era comparso l’annuncio di una parente della donna per segnalarne la scomparsa insieme al marito.

La stampa locale fa sapere che l’edicola era stata chiusa improvvisamente, poi della coppia si sono perse le tracce. “I telefoni non ricevono più WhatsApp né chiamate”, aveva segnalato la parente della 53enne.

Ora le indagini si concentrano sul marito, che mentre scriviamo risulta ancora irreperibile. Per molti utenti social sarebbero già chiari i dettagli di un femminicidio, una realtà che urla ancora più forte dopo la morte di Giulia Cecchettin.