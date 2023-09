Donna trovata morta in casa a Tombolo vicino Padova: fermato un uomo che ha confessato di averla soffocata

È stato ritrovato all’interno di un appartamento a Tombolo, vicino Padova, il corpo senza vita di una donna, di origine romena. La vittima condivideva la casa con altre due persone, con le quali avrebbe litigato per futili motivi. I carabinieri indagano per omicidio, che un uomo avrebbe già confessato.

Femminicidio a Tombolo

Una donna è stata ritrovata priva di vita intorno alle ore 14 di oggi – giovedì 21 settembre – nel proprio appartamento, sito in via Vittorio Veneto, non distante dal centro del paese di Tombolo, comune che si trova a nord della provincia di Padova, in Veneto.

Stando alle prime informazioni fin qui raccolte, la vittima sarebbe una donna di 56 anni proveniente dall’Est Europa, che viveva in un appartamento nel centro storico del paese insieme ad altre due persone, due cittadini stranieri.

L'area nella quale si trova il comune di Tombolo, nella zona nord della provincia di Padova, dove una donna di origini romene è stata ritrovata senza vita in un appartamento

Sembrerebbe che la donna sia stata uccisa in seguito a una lite scoppiata in casa per futili motivi. Uno dei due coinquilini della vittima, un uomo proveniente dal Nord Africa, si sarebbe già recato in caserma per confessare l’omicidio.

Le indagini dei carabinieri

Sul posto sono giunti a stretto giro il medico legale e i carabinieri della compagnia di Cittadella, che hanno bloccato la zona transennando l’area mentre vengono effettuati tutti i rilievi necessari al caso.

Sul luogo della violenza sarebbe in arrivo anche il magistrato di turno, mentre il presunto omicida si sarebbe già recato in caserma per confessare le proprie responsabilità.

Il presunto omicida, un uomo di 49 anni, avrebbe difatti ammesso di aver ucciso la donna, soffocandola al culmine di una lite domestica.

I femminicidi in Italia nel 2023

Quella avvenuta oggi è l’ennesima violenza perpetrata ai danni di una donna, in un anno infausto sul fronte dei femminicidi in Italia.

Secondo gli ultimi dati resi disponibili dal Viminale infatti, nel periodo che va dal primo gennaio al 17 settembre 2023 sono stati registrati 236 omicidi, con 80 vittime donne, di cui 65 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 41 hanno trovato la morte per mano del partner o ex partner.

Prendendo in esame gli omicidi avvenuti nello stesso periodo temporale del 2022, quest’anno si è registrato “un incremento del numero degli eventi, che da 221 arrivano a 236 (+7%)”, mentre è lievemente diminuito il numero delle vittime di genere femminile, che da 81 diventano 80 (-1%).