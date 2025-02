Donna trovata morta in casa a Comiso, scoperto cadavere mummificato: anziana viveva col figlio infermiere

Il cadavere di una donna anziana è stato rinvenuto mummificato all’interno della sua abitazione a Comiso, in provincia di Ragusa. Secondo le prime indiscrezioni la donna viveva insieme al figlio, probabilmente un infermiere. La Procura sarebbe già stata informata.

Cadavere mummificato a Comiso, i fatti

Le notizie sono ancora frammentarie. Secondo Il Sicilia alle ore 14 di martedì 4 febbraio la polizia ha rinvenuto il cadavere mummificato di una donna nella sua abitazione a Comiso, in provincia di Ragusa.

Secondo i primi accertamenti riportati anche da Sicilia News sarebbe emerso che la donna risulterebbe deceduta da tempo.

Ragusa Oggi scrive l’abitazione si troverebbe in via Righi. Le autorità sarebbero in attesa dell’ispezione cadaverica da parte del medico legale per ottenere più informazioni dalla salma.

Per il momento, quindi, non è possibile stabilire in quali circostanze si sia verificato il decesso né da quanto tempo il cadavere si trovasse all’interno dell’abitazione.

Il figlio della donna

Come detto in apertura, secondo le prime informazioni la donna viveva insieme al figlio. L’uomo sarebbe un infermiere in servizio presso l’ospedale Regina Margherita di Cosimo.

Secondo Sicilia News l’uomo potrebbe essere stato al corrente della morte della madre, ma anche in tal senso gli accertamenti sono in corso. Il Sicilia scrive che la Procura sarebbe stata informata sul caso.

Le indagini: l’anziana sarebbe morta da mesi

Nell’ultima ora Ragusa Oggi ha pubblicato nuovi aggiornamenti. La donna aveva poco più di 90 anni e il figlio avrebbe circa 50 anni. Fino all’arrivo della polizia nessuno avrebbe nutrito sospetti su quanto accadeva all’interno dell’appartamento. I vicini, infatti, non avrebbero mai lamentato la presenza di cattivi odori.

A portare gli agenti a bussare alla porta dell’appartamento di via Righi – scrive sempre Ragusa Oggi – sarebbe stato un non meglio precisato evento indicato come “qualcosa di strano” che si sarebbe verificato negli ultimi giorni. Quando i poliziotti sono arrivati, ad accoglierli sarebbe stato proprio il figlio che non avrebbe nascosto un certo senso di sorpresa.

All’interno dell’abitazione gli agenti non avrebbero avvertito alcun odore. Poi hanno chiesto al figlio di aprire la stanza della donna, dove infine è stato rinvenuto il cadavere mummificato.

Gli agenti hanno quindi atteso l’arrivo del medico legale per l’ispezione cadaverica e quello del magistrato di turno. Dalle prime notizie emerge che, considerato lo stato di putrefazione del corpo, la donna potrebbe essere morta da diversi mesi.

La testimonianza dei vicini

La stampa locale fa sapere che i vicini avrebbero riferito che il figlio dell’anziana non avrebbe assunto alcun atteggiamento sospetto nei loro confronti. A parenti, amici e conoscenti, secondo Ragusa Oggi, avrebbe raccontato che la madre era stata ricoverata in ospedale e successivamente trasferita in una struttura per anziani.

