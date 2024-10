Donna trovata morta a San Giuliano Milanese dopo essere precipitata dal terzo piano: indagini in corso

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una donna di 60 anni, nella mattinata di martedì 29 ottobre, è morta dopo essere precipitata da un’abitazione al terzo piano di un condominio di San Giuliano Milanese.

Donna morta a San Giuliano Milanese: l’allarme

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri, che hanno chiuso la strada al traffico e stanno indagando su quanto avvenuto attorno alle 9 del mattino in via Sanremo 5.

Ad allertare il 118 sono stati i passanti che si trovavano lì in quel momento. I soccorritori, intervenuti in elicottero, hanno trovato la donna precipitata nel vuoto ormai già morta.

La tragedia è avvenuta attorno alle 9 del mattino di martedì 29 ottobre in via Sanremo 5 a San Giuliano Milanese, in provincia di Milano.

L’ipotesi sulla morte della donna a San Giuliano Milanese

Stando a quanto riferito da Il Giorno, l’ipotesi ritenuta più probabile su quanto avvenuto nella mattinata di martedì 29 ottobre a San Giuliano Milanese, nella provincia di Milano, è quella di un gesto volontario.