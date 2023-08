Donna travolta e uccisa da un'auto a Desulo mentre passeggiava col marito: l'autista ha prestato soccorso

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Una donna di 50 anni è stata travolta e uccisa a Desulo, in provincia di Nuoro, mentre passeggiava insieme al marito. La tragedia si è consumata intorno alle 19 di mercoledì 30 agosto lungo la strada statale 7 che conduce a Fonni.

Come riporta ‘L’Unione Sarda’, alle 19 di mercoledì 30 agosto a Desulo (Nuoro) una donna di 50 anni stava passeggiando insieme al marito lungo la statale 7 in direzione Fonni.

Improvvisamente la donna è stata travolta e uccisa da un’auto che stava transitando nello stesso percorso.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto si sarebbe allargata verso l’esterno della carreggiata per favorire il transito di un camion.

Proprio in quel momento la donna e il marito stavano passeggiando, e l’automobilista ha investito la 50enne.

I soccorsi

L’automobilista si è subito fermato per prestare i primi soccorsi alla donna.

Nel frattempo sono arrivati i soccorritori del 118 e sul posto è stato inviato anche un elicottero dell’Areus.

Per la donna, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Carmela Secci, questo il suo nome, è morta mentre i soccorritori tentavano disperatamente di rianimarla.

L’automobilista è stato condotto alla caserma dei carabinieri della stazione locale. Come scrive ‘Ansa’, sarebbe indagato per omicidio colposo.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora oggetto di indagine.

I carabinieri hanno chiuso al traffico la strada interessata dall’accaduto. Oltre al marito, Carmela Secci aveva due figli.

La tragedia a Roma

Solamente due giorni prima, il 28 agosto, un episodio simile ha avuto luogo a Roma.

Una donna stava attraversando la strada presso piazza dei Giureconsulti, all’incrocio tra via Boccea e la circonvallazione Cornelia.

In quel momento la donna è stata investita da un furgone bianco. Secondo alcuni testimoni, il conducente avrebbe fermato il mezzo per poi precipitarsi verso la donna in lacrime.

“Non l’ho vista, non me ne sono accorto”, queste le parole attribuite all’autista e riportate da ‘Corriere della sera’. La donna è stata travolta mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti.