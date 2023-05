Donna travolta dal treno a Potenza Picena vicino Macerata: viva per miracolo ma ha perso gambe e braccia

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Si trovava sui binari all’altezza di Potenza Picena, in provincia di Macerata, quando il treno l’ha travolta. La donna è riuscita a sopravvivere, ma avrebbe perso sia gambe che braccia. Solo pochi giorni prima si è verificata una tragedia simile, ma con esito mortale.

Gravissima la donna investita dal treno

Non si sa per quale motivo nella mattina di venerdì 12 maggio la donna si trovasse sui binari.

Saranno gli investigatori a chiarire se la tragedia sia da imputare a un attraversamento azzardato o se alla base ci fosse un’intenzione suicida.

Ciò che si apprende è che, come riporta il ‘Corriere adriatico’, la donna è sopravvissuta all’impatto con un Eurostar ed è stata trasportata in eliambulanza in gravissime condizioni all’ospedale di Torrette ad Ancona.

Treni sospesi per diverse ore

La circolazione dei treni è stata sospesa per circa due ore. Oltre all’Eurostar diretto a Milano che ha travolto la donna, sono rimasti bloccati anche i treni regionali 23761 e 4210. A bordo di essi circa 200 persone, per le quali sono stati attivati gli autobus sostitutivi del servizio trasporto.

La circolazione è tornata regolare dopo i rilievi delle forze dell’ordine. Ritardi considerevoli, anche attorno alle due ore e mezza, per alcuni treni Alta Velocità, InterCity e Regionali.

Altri convogli hanno subito limitazioni di percorso o cancellazioni.

Ragazza travolta dal treno a Civitanova Marche

Solo poco tempo prima, all’alba del 10 maggio, e a non più di una manciata di chilometri, una ragazza di 20 anni è morta sui binari a Civitanova Marche.

Si chiamava Salima El Montassir ed era un’italiana di origini marocchine. Era residente a Trento e si trovava da qualche tempo a Civitanova per lavoro.

Attorno alle 5 del mattino è stata investita da un treno merci partito da Bari alla volta di Milano. La giovane è morta sul colpo.

Pare che la ragazza si trovasse sui binari per raccogliere qualcosa. Il testimone della tragedia è un amico di Salima.