Taglia il pene all'ex compagno a Marghera vicino Venezia: ha provato a avere un rapporto sessuale con la forza

A Venezia una donna ha tagliato il pene all’ex compagno al culmine di una lite in cui lui avrebbe tentato di avere con lei un rapporto sessuale con la forza.

Cosa è successo

I fatti, riportati da ‘La Nuova Venezia’, sono avvenuti nella serata di sabato 12 agosto a Marghera.

I due si erano ritrovati nell’abitazione della donna per tentare un accordo sulla “gestione” della figlia. L’uomo avrebbe tentato di ricucire il rapporto prima a parole e poi, credendo di convincere la donna, avrebbe provato un approccio: l’uomo avrebbe insistito con la forza per consumare un rapporto sessuale e, seminudo, avrebbe spinto la donna contro un mobile. Lei, per difendersi, avrebbe preso un coltello e gli avrebbe staccato (non di netto) una parte del pene. Nella colluttazione è rimasta ferita anche la donna.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem e la Polizia. Sia l’uomo che la donna sono stati trasportati all’ospedale dell’Angelo.

Come sta ora l’uomo

L’uomo, nella tarda serata di sabato 12 agosto, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico durante il quale i medici hanno riattaccato le due parti dell’organo ferito.