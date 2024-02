Donna morta sull'autostrada A4 a San Bonifacio vicino Verona dopo un incidente: sbalzata fuori dall'abitacolo

Giornalista professionista esperto di relazioni internazionali e geopolitica, scrive anche di attualità, cultura ed economia. Collaboratore di diverse testate nazionali, ha scritto due libri e curato la pubblicazione in italiano di un saggio del politologo statunitense John J. Mearhseimer.

Tragico incidente sull’autostrada A4, a San Bonifacio, in provincia di Verona. Una donna è morta giovedì sera 15 febbraio poco prima di mezzanotte, a seguito di un violento tamponamento.

Incidente sull’A4

L’incidente sull’autostrada A4, che ha coinvolto un totale di cinque automobili, ha provocato la morte di una donna di 30 anni.

Il sinistro, secondo quanto riferito dall’Ansa, è avvenuto nel territorio del Comune di san Bonifacio, in provincia di Verona, sulla corsia in direzione di Milano.

L’intervento dei sanitari

Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118 con ambulanza e auto medica, la Polizia stradale e i vigili del fuoco.

Per la donna, nonostante l’intervento dei sanitari, non c’è stato purtroppo nulla da fare. Troppo gravi le ferite e i traumi riportati nel violento tamponamento in autostrada: la donna è infatti deceduta poco dopo l’impatto, secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto.

La dinamica del sinistro

Secondo quanto ricostruito, a causa della violenza dell’urto, la giovane sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo dell’auto.

Fonte foto: Tuttocittà.it

L’incidente è avvenuto nei pressi di San Bonifacio, tra Verona e Vicenza, in direzione Milano

Come riportato dal quotidiano L’Arena, leggermente ferito il conducente di un’altra vettura coinvolta che è stato ricoverato, per accertamenti, all’ospedale di San Bonifacio.

Disagi al traffico

Pesanti i disagi al traffico veicolare. Due corsie dell’autostrada, riferisce L’Arena, completamente ricoperte di pezzi delle cinque auto coinvolte nell’incidente, sono state chiuse al traffico per alcune ore.

Sul posto una decina di agenti della polizia stradale di Verona Sud, per stabilire la dinamica dell’impatto e per garantire la viabilità, e i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo della giovane dal mezzo e hanno rimesso in sicurezza le carreggiate.

Ennesimo incidente mortale sull’A4

Non è purtroppo il primo incidente mortale che viene registrato in questo primo scorcio di 2024 sull’autostrada A4.

Due le vittime del grave incidente stradale che ha coinvolto due furgoni, scontratisi poco dopo la mezzanotte di venerdì 12 gennaio sulla A4 nei pressi di Udine. Il sinistro è avvenuto all’altezza del chilometro 487, poco dopo la confluenza con la A23 e prima dell’area di servizio di Gonars, dove la strada prosegue a 4 corsie. Sabato 23 dicembre un ragazzo di 20 anni è morto a causa di un terribile sinistro verificatosi lungo l’autostrada A4, nel Milanese: sinistro che avrebbe coinvolto due veicoli: da un lato il suv su cui viaggiava il 20enne e dall’altro un camion.