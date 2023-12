Donna morta schiacciata dall'albero di Natale caduto in Belgio per il vento: finito sul mercatino, due feriti

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Tragedia in piazza. La sera di giovedì 21 dicembre un albero di Natale è caduto sulla folla in un mercatino di Oudenaarde, città del Belgio a una cinquantina di chilometri da Bruxelles. Una donna di 63 anni è morta schiacciata, altre due sono rimaste ferite. L’incidente, causato dal forte vento, è stato ripreso da una telecamera di sicurezza. Il video è stato condiviso sui social.

Il video dell’albero di Natale crollato in Belgio

Come si vede nel video della telecamera di sicurezza diffuso dai media locali, l’albero di Natale è caduto all’improvviso a causa del forte vento.

In quel momento, sulla città di Oudenaarde, si stava abbattendo un temporale.

L’albero, alto oltre 20 metri e illuminato a giorno, si è inclinato lentamente per poi crollare accanto a un mercatino e alla giostra nella storica piazza del mercato.

Chi è la vittima

Un portavoce della Procura della provincia di Oost-Vlaanderen, citato dall’Adnkronos, ha dichiarato che la donna morta aveva 63 anni ed era residente a Oudenaarde.

Oltre alla vittima, l’albero ha coinvolto altre due donne, rimaste leggermente ferite.

Indagini in corso, il nodo del vento

Il portavoce della Procura della provincia di Oost-Vlaanderen ha aggiunto inoltre che l’indagine sull’incidente servirà a chiarire se l’albero fosse stato fissato correttamente e a valutare l’impatto delle condizioni atmosferiche avverse.

Giovedì 21 dicembre, infatti, la tempesta Pia non ha colpito solo il Belgio, ma anche il Regno Unito e i Paesi Bassi: proprio in Olanda, infatti, ha causato un’altra vittima, con una donna travolta anche in questo caso da un albero.