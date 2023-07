Donna morta schiacciata da un albero a Lissone vicino Monza: un'altra rischia di annegare nel sottopassaggio

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Il maltempo fa vittime in Brianza. Una donna è morta schiacciata da un albero abbattuto dal vento a Lissone, nei pressi di Monza, mentre un’altra è rimasta intrappolata in un sottopassaggio allagato rischiando di annegare.

Donna morta travolta da un albero a Lissone

Nel pomeriggio di lunedì il forte vento ha abbattuto un albero in via Braille, a Lissone in provincia di Monza e Brianza. Una signora di 58 anni è stata travolta da un ramo della pianta mentre passava nelle vicinanze.

I passanti hanno notato l’accaduto e hanno immediatamente allertato i soccorsi, che sono accorsi sul posto con un’ambulanza. Oltre ai sanitari sono arrivati anche i vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri del comando locale.

Fonte foto: Tuttocittà Lissone, comune alle porte di Monza dove è accaduto il fatto

L’intervento immediato non ha potuto evitare la morte della donna, che sarebbe accaduta immediatamente dopo l’impatto con l’albero.

I danni del maltempo

Il Nord Italia, dopo giorni di caldo molto intenso, è spazzato nell’ultimo periodo da un maltempo caratterizzato da fenomeni improvvisi e di intensità più alta del normale. La Lombardia ha assistito alle conseguenze più gravi nelle ultime ore.

A Legnano un albero è caduto su un’auto di passaggio, senza però ferire gravemente il conducente. I vigili del fuoco sono stati allertati anche per diversi allagamenti di cantine. I sommozzatori hanno dovuto salvare un uomo che si trovava nel proprio garage allagato a Milano.

Intrappolata nel sottopassaggio allagato

Tragedia sfiorata invece a Monza, dove una donna di 64 anni è rimasta intrappolata in un sottopassaggio allagatosi dopo la stessa violenta tempesta che ha abbattuto l’albero a Lissone.

Attorno alle 14 una pattuglia della polizia si è avvicinata al sottopasso di via Casati, che spesso in queste circostanze si riempie di acqua intrappolando i passanti. Qui hanno trovato la donna che annaspava alla ricerca di aria e non hanno esitato a immergersi per portarla in salvo.

Una volta all’asciutto, la signora ha spiegato di essersi ritrovata in acqua dopo aver aperto la porta della propria abitazione che si affaccia sul giardino. Da qui è stata risucchiata dall’acqua, fino al sottopassaggio dalla quale è stata estratta.