Donna morta nello scontro tra un'auto e un camion dei rifiuti a Lariano: due feriti trasportati in ospedale

Incidente mortale in provincia di Roma. Una donna di 59 anni è morta nella mattina di lunedì 5 giugno mentre era al volante della propria auto a Lariano, dopo essersi scontrata con un camion dei rifiuti. Inutili i soccorsi, l’impatto è stato fatale.

Come è avvenuto l’incidente

Lo scontro fatale è avvenuto nella prima mattinata di lunedì 5 giugno, intorno alle 5:40.

La vittima, una donna di 59 anni, era al volante della propria auto, una Fiat, e stava viaggiando in via Garibaldi nel comune di Lariano, in provincia di Roma.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il comune di Lariano, in provincia di Roma, dove è avvenuto l’incidente

In auto con lei si trovano altre 2 persone.

Improvvisamente, l’automobile si è scontrata con un camion Iveco che trasportava rifiuti, a bordo del quale si trovavano 2 uomini. L’impatto è stato particolarmente violento.

I soccorsi e le indagini

I sanitari del 118 sono arrivati sul posto in poco tempo, ma per la 59enne non c’era già più nulla da fare. Lo scontro è risultato fatale e la donna è morta sul colpo.

I due uomini presenti sul camion sono rimasti illesi, mentre gli altri 2 passeggeri presenti sull’auto guidata dalla donna sono stati portati in ospedale in codice giallo.

Nessuno, a parte la vittima, avrebbe quindi riportato gravi ferite.

Sulle cause dell’incidente e l’esatta dinamica dello scontro sono al lavoro i carabinieri nel nucleo radiomobile. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe perso il controllo della sua vettura, sbandando contro il camion.

Non si esclude che la 59enne possa aver avuto un malore durante la guida. Nel frattempo, i mezzi coinvolti sono stati sequestrati.

La salma della vittima, invece, è stata condotta all’ospedale di Tor Vergata.

Altro incidente a Roma

Appena 2 giorni prima, un altro incidente stradale a Roma aveva portato al ferimento di 3 persone.

L’incidente si era verificato nel tardo pomeriggio del 3 giugno, nel quartiere delle Vittorie a Roma. Due donne anziane si trovavano in via Monte Santo, quando sono state investite da una moto in corsa.

A causa dell’incidente le due donne investite avrebbero riportato alcune ferite. Sarebbe andata peggio, invece, per la conducente della moto. La donna, infatti, dopo la caduta dal veicolo a due ruote avrebbe riportato un trauma cranico e alcune escoriazioni.